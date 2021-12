17-Jähriger ohne Führerschein flieht im Leihwagen vor Polizei

Mit einem Leihwagen ist ein 17-jähriger Münchner ohne gültigen Führerschein am Freitagabend vor der Polizei geflohen. Dabei beschädigte er das Carsharing-Auto stark und wurde selbst schwer verletzt. Das berichtet das Polizeipräsidium München am Sonntag.

17-Jähriger fährt auf der Flucht Schranke und Schild um

Gegen 20:45 Uhr wurde eine Streifenbesatzung auf den 17-Jährigen aufmerksam, weil dieser zu schnell im Bereich der Straßen Am Harras und Plinganserstraße unterwegs war. Als die Polizisten das Auto anhalten wollten, floh der junge Mann und missachtete mehrere Verkehrsvorschriften, so die Polizei. In der Hofmannstraße wollte er schließlich über den Parkplatz eines Discounters flüchten und beschädigte dabei die dortige Schranke sowie ein Hinweisschild.

Dennoch floh der junge Mann weiter und kam erst beim Abbiegen auf die Boschetsrieder Straße zum Stehen, als er mit zwei großen Steinen auf dem Mittelgrünstreifen kollidierte. Bei dem Zusammenstoß erlitt der junge Mann ein Schädel-Hirn-Trauma und einen Nasenbeinbruch. Der Leihwagen wurde stark beschädigt. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf mehrere 10.000 Euro.

Fahrer hatte sich mit falschen Führerschein-Daten angemeldet

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich der 17-Jährige mit den Führerschein-Daten seiner älteren Schwester beim Carsharing-Anbieter registriert hatte. Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht sowie verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Zudem wird die Führerscheinstelle informiert. Seinen Führerschein kann der junge Mann wohl erst mit zeitlicher Verzögerung machen, so ein Polizeisprecher.