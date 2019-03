Eine 16-Jährige aus Untermenzing saß in einer Badewanne und hörte mit ihrem Handy Musik, dann starb sie an einem Stromschlag, wie die Polizei berichtet. Das Ladekabel steckte in einer Steckdose und war aus bisher noch unbekannten Gründen in die Wanne geraten.

Tochter reanimiert und in die Klinik gebracht

Die Eltern fanden ihre Tochter bewusstlos in der Badewanne und reanimierten sie sofort. Das Mädchen wurde noch ins Krankenhaus gebracht, starb dort aber kurze Zeit später.