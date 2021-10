"Mordmerkmal der Heimtücke": 14-Jährige im Schlaf erstochen

Nachdem am Sonntagmorgen im Münchner Stadtteil Denning ein 14-jähriges Mädchen tot aufgefunden wurde, hat die Polizei nun einen 17-jährigen Tatverdächtigen gefasst. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft soll er das Mädchen durch einen Stich in die Brust getötet haben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die 14-Jährige im Schlaf umgebracht wurde. "Wir gehen von einem vorsätzlichen Tötungsdelikt aus und von dem Mordmerkmal der Heimtücke", sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Juliane Grotz, auf einer Pressekonferenz. Das Mädchen sei arg- und wehrlos gewesen.

Verdächtiger hatte bei 14-Jähriger übernachtet

Gegen den Tatverdächtigen, der im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt am Montagmorgen festgenommen wurde, wurde inzwischen Haftbefehl beantragt. Der 17-Jährige war nach Polizeiangaben schon seit einigen Monaten mit der Schülerin befreundet und habe regelmäßig im Haus der Familie übernachtet - so auch in der Tatnacht. Er habe sich wohl vor 7 Uhr aus dem Haus geschlichen, so die Vermutung der Ermittler.

Das Mädchen und der Jugendliche seien am Samstagabend zusammen in ihr Zimmer gegangen. Am nächsten Morgen habe die Mutter der 14-Jährigen ihre Tochter dann tot im Bett gefunden. Das Mädchen soll zwischen 4 und 6 Uhr am frühen Morgen getötet worden sein.

Die Polizei war am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr von der Mutter zu dem Einfamilienhaus in München-Denning gerufen worden. Die Beamten leiteten daraufhin eine Fahndung nach dem 17-Jährigen ein.

17-Jähriger ließ sich widerstandslos festnehmen

Zwei unbeteiligte Zeuginnen erkannten am Montag den Tatverdächtigen am Bahnhof Pasing gegen 8 Uhr morgens und verständigten die S-Bahn-Wache, die die Polizei alarmierte. Laut dem Leiter der Münchner Mordkommission, Stephan Beer, wurde der 17-Jährige am Bahnsteig festgenommen, ohne Widerstand zu leisten. Beamten fanden bei ihm zwei Messer - ob diese mit der Tat zu tun haben, wird noch untersucht.

Zum Motiv und zu den Umständen der Tat konnten die Ermittler noch keine Angaben machen. Der Staatsanwaltschaft zufolge gibt es hinsichtlich des mutmaßlichen Täters zudem "Hinweise, dass möglicherweise ein psychisches Problem vorliegt". Wie in anderen Fällen werde es auch hier ein psychiatrisches Gutachten geben.