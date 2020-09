vor 21 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Münchberg weiht neues Textil-Forschungszentrum ein

Vier Jahre nach dem Spatenstich eröffnet am Campus Münchberg das neue Technikum. Hier soll künftig auch an Vliesstoffen – also am Material für Mund-Nasen-Masken – geforscht werden. Ein Produzent von Maskenvlies unterstützt die Wissenschaftler dabei.