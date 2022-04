Münchberg: Grundstein für Klinik-Erweiterung gelegt

Am Mittwoch ist in Münchberg im Landkreis Hof der Grundstein zur Erweiterung der Klinik gelegt worden. Wie der Landkreis Hof mitteilt, sei dies ein weiterer wichtiger Schritt dabei, die Kliniken Hochfranken sukzessive zu erweitern und die medizinische Versorgung der Region zu verbessern. Es handelt sich um das größte Bauprojekt in der Geschichte des Landkreises Hof.

Holetschek: "Gut investiertes Geld"

Neben zahlreichen Ehrengästen war auch der Bayerische Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Klaus Holetschek (CSU), anwesend. Ihm zufolge sei es wichtig, die Kliniken im ganzen Land fit für die Zukunft zu machen. In Münchberg entstehe in den ersten zwei Bauabschnitten ein hochmoderner Neubau, den der Freistaat Bayern mit mehr als 67 Millionen Euro fördere. "Das ist gut investiertes Geld in eine leistungsfähige Klinik", so Holetschek.