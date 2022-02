Müllvermeidung als Ziel: Wird Würzburg zur "Zero Waste"-Stadt?

In Würzburg soll ein neuer Agenda 21-Arbeitskreis prüfen, ob ein "Zero Waste"-Konzept für die Stadt geeignet ist und welche Wege zum Ziel führen können. Das Ziel ist mit dem Begriff "Zero Waste" bereits umrissen: Die Leitlinie "Null Abfall", so die wörtliche Übersetzung, geht von der Prämisse aus, dass der beste Müll der ist, der gar nicht erst entsteht. Durch Maßnahmen zur Müllvermeidung und ein entsprechendes Abfallmanagement soll die pro Einwohner anfallende Abfallmenge möglichst weit reduziert werden.

Beteiligung der Stadtgesellschaft als Erfolgsfaktor

Das Würzburger Gründungsteam des "Zero Waste"-Kreises veranstaltet am Dienstagabend ein digitales Einführungstreffen. Im Vorfeld wurden Interessierte aus der Bevölkerung sowie Aktionsgruppen dazu aufgerufen, sich an dem Arbeitskreis zu beteiligen.

Ein Gründungsmitglied des Arbeitskreises ist die Würzburger Grünen-Stadträtin Simone Haberer. Die studierte Chemikerin hat ein Zusatzstudium im Bereich Umweltschutztechnik absolviert und betont, dass ein "Zero Waste"-Konzept nur funktionieren kann, wenn sich möglichst viele aus der Bevölkerung daran beteiligen: "Wir sind überzeugt, dass dieses Ziel nur mit Hilfe der ganzen Stadtgesellschaft erreicht werden kann und suchen daher nach Menschen, die sich für das Thema interessieren oder bereits dafür engagieren".

Kiel als Vorbild für Konzept zur Müllvermeidung

Auf dem Weg zu einer klimaneutralen Stadt sei Abfallvermeidung ein wichtiger Schritt, heißt es in einer Mitteilung des Würzburger Arbeitskreises. Denn durch das Recycling und die thermische Verwertung von Abfällen werde eine erhebliche Menge an Treibhausgasen freigesetzt.

Als mögliches Modell für die Stadt Würzburg gilt das Konzept, dass die Stadt Kiel im Jahr 2020 verabschiedet hat. Das vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie erstellte Kieler Konzept umfasst mehr als 100 lokale Maßnahmen zur Abfallvermeidung und zur Förderung der regionalen Kreislaufwirtschaft. Der Würzburger Arbeitskreis will unter anderem prüfen, inwieweit Teile dieses Modells auf Würzburg übertragen werden könnten.

"Zero Waste" ist weltweite Bewegung geworden

Das "Zero Waste"-Konzept ist inzwischen weltweit zu einer Maßgabe für Kommunen geworden. Nach Angaben der Initiative "Zero Waste Europe" beteiligen sich derzeit 445 Städte und Gemeinden in 28 europäischen Ländern an einem entsprechenden Programm. Durchschnittlich dauere es zwei bis drei Jahre, bis ein "Zero Waste"-Konzept in das Abfall- und Ressourcenmanagement einer Kommune integriert ist.