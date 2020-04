Müllumladestationen öffnen wieder: Immenser Andrang erwartet

Nach drei Wochen Corona-Zwangspause, öffnen heute wieder die regionalen Müllumladestationen. Dort kann man beispielsweise seinen Sperrmüll oder ausrangierte Möbel entsorgen. Die Müllverbrennungsanlage in Schwandorf ist deswegen besorgt. Die Betreiber rechnen mit einem immensen Andrang.

Großer Andrang am Schwandorfer Müllkraftwerk erwartet

Viele Menschen haben die Ausgangssperre dafür genutzt, um den Keller auszuräumen und der Unrat soll jetzt weg. Außerdem gilt seit 1. April die neue gesetzliche Regelung, wonach alles, was möglicherweise infiziert sein könnte, in den Hausmüll muss. All das stellt die regionalen Müllumladestationen vor große Herausforderungen, erzählt Thomas Knoll, Chef der Müllverbrennungsanlage in Schwandorf.

"Normal in der Woche werden an die 500 bis 1.000 Anlieferungen an den Müllumladestationen durchgeführt, wir rechnen ab Montag mit der gleichen Anzahl, allerdings pro Tag." Thomas Knoll, Müllverwertungsanlage Schwandorf

Vorsichthalber ist nun die Inspektion der riesigen Verbrennungsöfen vorgezogen worden, denn das Schwandorfer Müllkraftwerk möchte gewappnet sein.

Appell an Bürger: Mit Müllanlieferung noch warten

Die Kapazitäten werden also schnell ausgeschöpft sein. Auch die Polizei vor Ort ist schon informiert worden, damit es keine Verkehrsprobleme gibt. Der Müllzweckverband appelliert an die Bürger, den Sperrmüll noch eine Weile im Keller zu lassen und erst in ein paar Tagen zu entsorgen. So kann der Andrang entzerrt werden.

💡 Hintergrund:

Der Zweckverband ZMS umfasst insgesamt 17 Verbandsmitglieder, nämlich die kreisfreien Städte Amberg, Bayreuth, Landshut, Regensburg und Weiden i. d. Opf., die Landkreise Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Cham, Kulmbach, Landshut, Neumarkt i. d. Opf., Neustadt a. d. Waldnaab, Regensburg, Schwandorf, Tirschenreuth und die Abfallzweckverbände AZV Stadt und Landkreis Hof und ZAW Straubing Stadt und Land.