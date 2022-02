Mülltonne überführt Geldbörsen-Diebin in Hof

Eine 65-Jährige hat am vergangenen Freitag in einem Einkaufsmarkt in Oberkotzau eine Geldbörse an sich genommen, die einer Kundin aus der Jackentasche gefallen war. Die mutmaßliche Geldbörsen-Diebin habe den Einkaufsmarkt dann schnellen Schrittes verlassen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Doch eine Verkäuferin hatte den Vorfall bemerkt.

Polizei überführt Geldbeutel-Diebin durch Blick in eine Mülltonne

Über den Einkaufsmarkt konnten die Personalien der mutmaßlichen Diebin ermittelt werden. Wie das gelang, wollte die Polizei auf Nachfrage des BR nicht mitteilen. Die 65-Jährige wurde daraufhin zu Hause von der Polizei aufgesucht. Sie leugnete den Diebstahl zunächst.

Als die gewissenhaften Polizeibeamten die Wohnung verließen, warfen sie einen Blick in die Mülltonne. Dort entdeckten sie eine leere Geldbörse und konfrontierten die 65-Jähre nochmal mit dem Vorfall. Erst dann gab sie den Diebstahl zu und händigte den Beamten das entwendete Geld aus. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.