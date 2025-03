Müllskandal in Tschechien: Oberpfälzer Firma insolvent

Die Entsorgungsfirma aus der Oberpfalz, die beschuldigt wird, illegal Müll in Tschechien abgeladen zu haben, ist insolvent. Das geht aus den Insolvenzbekanntmachungen des zuständigen Gerichts in Weiden in der Oberpfalz hervor. Demnach stellte das Unternehmen mit Sitz im Landkreis Schwandorf vergangenen Freitag den Insolvenzantrag.

Entsorgungsfirma bestreitet Vorwürfe

Konkret wird die Entsorgungsfirma beschuldigt, falsch deklarierten Müll aus der Oberpfalz illegal in Tschechien abgeladen zu haben. Vor rund zwei Wochen wies die Unternehmensführung die Schuld von sich und gab an, selbst Opfer zu sein.

Es handelt sich um mehr als 500 Tonnen Schrott, der teils stark mit Giftstoffen belastetet ist, darunter Rotorblätter von Windkraftanlagen und Glasfaser. Das Material soll wohl seit Juni 2024 in Tschechien abgeladen worden sein.

Ein Teil des Mülls bereits zurück in Deutschland

Schon nach dem ersten Fund im Januar 2025 hatte Tschechien ein Rückholersuchen an die Regierung der Oberpfalz gestellt. Ein Teil des Mülls wurde zurück nach Deutschland gebracht. Die Behörde kontaktierte daraufhin das Oberpfälzer Unternehmen in der Sache.

Wer trägt die Kosten für die Rückholung des Mülls?

Dem BR bestätigte eine Sprecherin der Regierung der Oberpfalz auf Anfrage: Das Rückholverfahren für den Müll laufe seit Mitte Februar. Wer am Ende die Kosten dafür trage, sei noch unklar. Die Regierung der Oberpfalz gehe derzeit davon aus, dass die beschuldigte Firma selbst für den Rücktransport des verbliebenen Mülls aufkommen werde, sobald die Schuldfrage abschließend geklärt ist.

Ob die insolvente Entsorgungsfirma das leisten könne, sei jedoch offen. Der Insolvenzberater der Oberpfälzer Entsorgungsfirma bestätigte dem BR derweil, dass der Betrieb trotz Insolvenz vorerst weiterlaufe.