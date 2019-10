Müllsammeln am Chiemsee

Aktion ist nicht ungefährlich

Die Aktion, die jährlich zwischen der Gemeinde Chieming und dem Zulauf der Tiroler Ache durchgeführt wird, ist anstrengend und nicht ungefährlich. Die Männer müssen über Berge von Schwemmholz balancieren, die am Ufer liegen oder im flachen Wasser, um an Flaschen, Styropor und sonstige Gegenstände zu gelangen. Die Gegenstände, die nicht ins Naturschutzgebiet gehören, werden per Hand eingesammelt, in große Müllsäcke gepackt und zum Bootsanlegeplatz des Wasserwirtschaftsamts Traunstein gebracht.

Nur ein Teil des Mülls kann gesammelt werden

Für Walter Raith, den Leiter des Wasserwirtschaftsamts Traunstein ist die Aktion absolut notwendig.

"Dass wir noch immer soviel Plastik am Chiemseeufer finden, stimmt mich eher nachdenklich. Auch mit unserer Aktion können wir leider nur einen Teil des Mülls, der in der Hirschauer Bucht ankommt, einsammeln."

Raith geht davon aus, dass heuer ähnlich viel wie im vergangenen Jahr am Chiemseeufer gesammelt wird.

Vor zwei Jahren waren es drei Tonnen Müll

Im letzten Jahr waren es 750 Kilo Müll, im Jahr 2017 sogar drei Tonnen. Spitzenreiter ist das Jahr 2013. Nach dem großen Hochwasser wurden mehr als fünf Tonnen Müll angeschwemmt. Hauptsächlich Glas und Plastik, aber auch Autoreifen.

Müll kommt wohl über die Tiroler Ache in den Chiemsee

Nach Einschätzung des Wasserwirtschaftsamts kommt der Müll vor allem über die Tiroler Ache mit ihrem großen Einzugsgebiet ins Gewässer. Am Ende der mehrtägigen Aktion werden die eingesammelten Gegenstände ordnungsgemäß entsorgt. Die Sammel-Aktion kostet dem Wasserwirtschaftsamt jährlich rund 5000 Euro.