Müllkraftwerk Schwandorf wird nach Zugunfall nicht beliefert

In Schwandorf ist am Mittwoch ein Müllzug im Bereich des Schwandorfer Müllkraftwerks entgleist und hat den zentralen Gleisanschluss des Müllkraftwerks schwer beschädigt. Wie der Zweckverband Müllverwertung Schwandorf am Donnerstag mitteilte, ist eine Anlieferung von Müllcontainern über die Schiene derzeit nicht möglich.

Auswirkungen noch unklar

Inwiefern Bürgerinnen und Bürger durch den Ausfall der Schienenanlieferung ans Müllkraftwerk Schwandorf betroffen sind, hängt laut einem Sprecher des Müllkraftwerks davon ab, wie schnell die Schäden an den Schienen behoben werden können.

Das Müllkraftwerk Schwandorf verwertet den Müll von rund 1,85 Millionen Menschen. Das Verbandsgebiet erstreckt sich über alle sieben Landkreise der Oberpfalz und kreisfreien Städte, außerdem über Stadt und Landkreis Landshut sowie Straubing und den Landkreis Straubing-Bogen und Teile Oberfrankens.

Verzögerung bei Müllabfuhr möglich

Über 80 Prozent des Mülls werden laut dem Sprecher des Müllkraftwerks über den Schienenverkehr angeliefert. Verzögerungen bei der Anlieferung seien sehr wahrscheinlich. Ob es auch bei der Abholung von Müll zu Verzögerungen kommt, ist laut dem Sprecher noch nicht absehbar. "Wir hoffen, dass die Müllabfuhr weiterlaufen kann."

Nach Möglichkeit und wo es die Entfernung zulasse, könnten Müllautos anstatt zu Umladestationen für den Schienenverkehr direkt nach Schwandorf fahren und dort den Müll abkippen, hieß es. Denkbar sei dies zum Beispiel im Fall der Stadt Regensburg. Bei weiter entfernten Gebieten, zum Beispiel im Fall der Stadt Landshut, müsste der Müll zunächst zwischengelagert werden.

Keil auf Schiene vergessen

Ursache für das Entgleisen des Müllzugs ist laut einem Sprecher des Müllkraftwerks ein vergessener, sogenannter Hemmschuh, der wie eine Art Keil zwischen Rad und Schiene gelegt wird, um ein Wegrollen des Zugs beim Entladen zu verhindern. Beim Rausziehen des Müllzugs aus der Umladestation des Müllkraftwerks wurde der Hemmschuh mitgeschleift, nach circa 130 Metern entgleiste der Müllzug dann an einer Weiche. Mehrere Bahnschwellen wurden beschädigt und müssen ersetzt werden.

"Dramatische Auswirkungen"

Jetzt wird unter anderem geprüft, ob ein verkürzter Zug mit gedrosselter Geschwindigkeit das Müllkraftwerk anfahren kann. Ersten Schätzungen des Zweckverbands Müllverwertung Schwandorf zufolge wird es zwei bis drei Tage dauern, bis der Schaden an den Gleisen behoben ist. "Ein längerer Ausfall hätte ganz dramatische Auswirkungen", so der Sprecher.