Müller oder Müller – Stichwahl um Bürgermeisteramt in Lauingen

Bei der Wahl eines neuen Bürgermeisters in Lauingen hat kein Kandidat die absolute Mehrheit erreicht. Die Lauinger entscheiden in zwei Wochen in einer Stichwahl zwischen Katja Müller (CSU) und Matti Müller (SPD). Im ersten Wahlgang erhielt die CSU-Kandidatin Katja Müller 44,5 Prozent (2251 Stimmen). Matti Müller (SPD) kam auf 39,4 Prozent (1993 Stimmen). Die dritte Kandidatin, Claudia Stocker (FDP), erhielt 16,2 Prozent (818 Stimmen). Die Wahlbeteiligung lag bei 61,9 Prozent.

Auszählung erst nach Landtagswahl und Bezirkswahl

Dass es zu einer Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Lauingen kommt, stand erst nach ein Uhr Nachts fest. Die Urnen durften erst nach der Auszählung der Stimmen für die Landtagswahl und die Bezirkswahl ausgezählt werden. In zwei Wochen sollte es dann also schneller gehen beim Auszählen der Stichwahl.

SPD-Kandidat Matti Müller aus Diedorf

Wohnhaft sind beide Müllers nicht in Lauingen: Matti Müller (SPD) wohnt in Diedorf im Landkreis Augsburg. Der Jurist war bereits Bürgermeister in Oettingen. Nach einer Wahlperiode wurde er von Petra Wagner (CSU) abgelöst. Mit dem heutigen Ergebnis sei er zufrieden, sagte Matti Müller, er habe in der kurzen Zeit schon viele überzeugen können. In den nächsten beiden Wochen wolle er noch viele Lauinger bei Hausbesuchen kennen lernen. Themen wie Kinderbetreuung und Bildung seien ihm wichtig.

CSU-Kandidatin Katja Müller aus Bachhagel

Katja Müller (CSU) ist als Hauptamtsleiterin von Ichenhausen im Landkreis Günzburg mit Verwaltungsaufgaben vertraut. Auch sie will in den nächsten Wochen vermehrt Hausbesuche bei den Wählern absolvieren. Sie setzt auf das Thema Vereinbarkeit von Kindern und Beruf. Katja Müller wohnt in Bachhagel im Landkreis Dillingen und hat eine sieben Jahre alte Tochter.