Mülldetektive kontrollieren Tonnen – Was darf in den Biomüll?

München hat ein Qualitätsproblem. Das hört man in der Stadt nicht gerne. Der Biomüll wird in letzter Zeit immer schlechter. Er ist mit Dingen verunreinigt, die nicht verrotten – vor allem mit Plastik. Deshalb gibt es nun einen neuen Beruf: den Mülldetektiv.

Nachlässiges Mülltrennen ist schlecht fürs Recycling

Die Münchner trennen ihren Müll immer nachlässiger. Besonders betroffen sind die Biomülltonnen. Das ist schlecht fürs Recycling. Die Abfälle aus der Biotonne werden zu Biogas und Biokompost weiterverarbeitet. Mit dem Biogas kann Strom erzeugt werden, der Biokompost dient als wertvoller Dünger. Dort hat Plastik eigentlich nichts verloren.

Aber gerade Plastiktüten finden die Mülldetektive Karl Franz und Yasar Duman täglich in den braunen Tonnen. Sie kontrollieren seit zwei Monaten in München-Laim. Die Mülldetektive fotografieren Fremdstoffe in den Tonnen. Ein gelber Aufkleber ist eine Ermahnung. Rot bedeutet: Der vermeintliche Biomüll wird als Restmüll entsorgt – auf Kosten der Bewohner.

Verstöße bei Biomüll werden teurer

Bei entsprechenden Verstößen steigt der Preis zum Jahreswechsel von knapp sechs Euro auf mehr als zehn Euro pro Tonne. Kassiert wird per Gebührenbescheid. Die Mülldetektive sammeln dafür Beweise und hoffen, dass die Münchner ihren Biomüll bald wieder sauber von den übrigen Abfällen trennen.

Was genau ist Biomüll?

Doch was darf eigentlich rein in die Biotonne – und was ist verboten? Grundsätzlich können alle Küchenabfälle in der Biotonne entsorgt werden, die tierischen und pflanzlichen Ursprungs sind. Von welken Salatblättern bis hin zu Fleischresten ist alles erlaubt. Ausnahmen sind Hundekot und verstorbene Haustiere.

Auch die Pflanzenabfälle aus dem Garten dürfen in die Biotonne, wenn man keinen eigenen Kompost im Garten hat. Allerdings kann es hier regionale Unterschiede geben.

Biotonne: Das ist erlaubt