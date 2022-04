Mülldeponie und Flutlichtmasten: Störche schätzen Donauwörth

Der Kamin auf dem die beiden Störche stehen, ist schon ziemlich weiß – vom Kot der Vögel. Für Tierarzt und Storchenbetreuer Georg Schnizer ein gutes Zeichen: "Ein Storch wird mit circa zwei bis drei Jahren geschlechtsreif und vorher wandern die durch die Gegend, schauen nach Plätzen und das machen die beiden hier zum Beispiel. Da ist relativ viel Kot auf dem Kamin, das heißt, die sitzen da häufiger – es gefällt ihnen dort!" Vielleicht sind die beiden Störche also die nächsten, die sich in der Donauwörther Altstadt niederlassen.

So viele Störche wie noch nie in Donauwörth

Georg Schnizer steigt regelmäßig auf den Turm der Stadtpfarrkirche. Von dort hat er gleich mehrere Horste im Blick. 2009 hat zum ersten Mal wieder ein Storchenpaar in Donauwörth gebrütet, dann waren es lange zwei. Heuer sind es schon drei und noch zwei weitere Paare bauen ihre Nester. Dazu kommen einige Einzeltiere – insgesamt so viele wie noch nie. Sie brüten auf dem Tanzhaus, dem Kloster Heilig Kreuz oder dem Turm der evangelischen Kirche.

Feuchtgebiete bieten viel Futter

Gründe für den Storchenzuzug gibt es laut dem Tierarzt gleich mehrere. Die beiden wichtigsten: Der Klimawandel und viel Futter in der Umgebung. Zum Beispiel das Feuchtgebiet "Mertinger Höll": Dort haben Naturschützer flache Mulden angelegt, die sich mit Wasser füllen – ein Paradies für Insekten. Auch in den Auen der Wörnitz finden die Störche Regenwürmer, Frösche oder Mäuse.

Tiefkühlkost von der Mülldeponie

"Die Störche sind nicht dumm", sagt Tierarzt Georg Schnizer. Sie würden in ihrer Umwelt auch neue Futterquellen auftun – und sei es die Mülldeponie am Binsberg, wenn dort jemand den Inhalt seines kaputten Gefrierschranks ausleere. Tatsächlich scheinen sich die Vögel auch an die Folgen des Klimawandels anzupassen – und das gleich in mehrfacher Hinsicht.

Weniger Strapazen dank kürzerer Wege ins Winterquartier

Größte Auswirkung des Klimawandels auf die Störche: Viele ziehen im Winter nicht mehr bis nach Afrika, sondern nur noch nach Spanien oder ins Rheintal an die deutsch-französische Grenze. Ein kürzerer Weg bedeutet weniger Strapazen und damit mehr Störche, die überleben und sich im folgenden Jahr vermehren können. Immer öfter bleiben die Störche auch den kompletten Winter über in Schwaben. Im Landkreis Donau-Ries ist das bei mehreren Paaren der Fall. Und wenn es doch mal kalt wird, beobachtet der Donauwörther Tierarzt: "Dann fliegen sie zum Sportplatz im Stauferpark und setzen sich auf die wärmenden Fluchtlichtmasten."

Im Landkreis Donau-Ries gibt es wieder Dutzende Storchen-Paare

In der nach dem Krieg wieder nach historischem Vorbild aufgebauten Altstadt von Donauwörth gibt es zusätzlich gute Nistmöglichkeiten auf den vielen Giebeln und Kaminen. Damit reiht sich Donauwörth in die Entwicklung im gesamten Landkreis Donau-Ries ein. In mehreren Städten und in vielen Dörfern gibt es wieder Störche, insgesamt mehrere Dutzend Paare. Allein in der nordschwäbischen Storchenhauptstadt Oettingen waren heuer schon Ende Februar mehr als die Hälfte der 30 Storchenpaare wieder zurück.