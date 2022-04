Müll und Lärm: Stadt Lohr und Polizei verschicken Elternbrief

Vermüllung und Vandalismus in den Grünanlagen, auf Spielplätzen und am Mainufer sind immer wieder ein Thema in Lohr am Main. Nach Vorfällen im Sommer vergangenen Jahres am Sendelbacher Mainufer sowie auf verschiedenen weiteren öffentlichen Flächen im Stadtgebiet startet die Stadt gemeinsam mit der Polizei eine Kampagne: In den nächsten Tagen werden Eltern der Schülerinnen und Schüler aus den weiterführenden Schulen Post erhalten.

Es sei eine" ureigene Erziehungsangelegenheit, Kindern beizubringen, Müll nicht achtlos wegzuwerfen und Anwohner nicht über Gebühr insbesondere zur Nachtzeit zu stören", sagt Hauptamtsleiter Dieter Daus aus dem Rathaus dem BR. Damit die Grünanlagen, Mainländen und Spielplätze nutzbar blieben und in der kommenden Saison genießen können, sollten die Eltern das Thema in den Familien besprechen.

Polizei ruft zum Hinschauen auf

Polizei und Stadtverwaltung bitten um die Einhaltung von Regeln für ein gemeinsames Miteinander und Verhalten in der Öffentlichkeit. Nur so sei es für alle möglich, den öffentlichen Raum in seiner Vielfalt nutzen zu können, teilt das Rathaus mit.

Die Polizei werde nach wie vor die relevanten Örtlichkeiten regelmäßig kontrollieren und entsprechende Sachverhalte anzeigen. Sie ruft auch zum Hin- und nicht Wegschauen als wichtiges bürgerliches Engagement auf. Die Polizei könne zwar nicht zu jeder Zeit überall sein, sei aber weiterhin bemüht, jeder Mitteilung nachzugehen.

Problem ist in Lohr nicht neu

Müll und Lärm sind in Lohr schon länger Aufreger: Im November 2019 hatte der Lohrer Stadtrat eine Sicherheitswacht mehrheitlich abgelehnt. Am Ende des Sommers 2021 sammelten genervte Anlieger dann sogar über 300 Unterschriften gegen die "Party-Exzesse am Mainufer". Diese übergaben sie dann in einer Bürgerversammlung an Bürgermeister Mario Paul (SPD). Unter anderem deshalb hatte das Rathaus zusammen mit der Polizei bereits im Herbst einen Brief an die Eltern geschrieben.