Müll sparen dank Oberfrankens erstem "Unverpackt-Truck"

Denise Stiehl ist jeden Morgen voller Vorfreude, wenn sie in den Verkaufsraum ihres kleinen Lasters steigt und überprüft, ob noch ausreichend Nüsse, Nudeln oder gefriergetrocknete Himbeeren in den großen Glasbehältern vorhanden sind. Die 36-jährige Pegnitzerin hat sich mit dem ersten mobilen "Unverpackt-Laden" Oberfrankens einen Traum erfüllt. 100 verschiedene Produkte befinden sich an Bord. Neben losen Lebensmitteln wie Nudeln und Gewürzen hat Denise Stiehl auch Essig, Öl, Kosmetikprodukte und Reinigungsmittel geladen.

Das "unverpackte Stiehlchen" tourt von Dorf zu Dorf

"Ich wollte mein eigenes Geschäft haben und gleichzeitig etwas gegen die Verpackungsmüllflut tun", sagt die Frau mit den kurzen blonden Haaren im Gespräch mit dem BR. Zuvor hatte Denise Stiehl viele Jahre als Supermarktleiterin gearbeitet. Nun klettert sie in die Fahrerkabine ihres nagelneuen weiß-türkisfarbenen Kleinlasters, den sie das "unverpackte Stiehlchen" genannt hat, und macht sich auf den Weg zur ersten planmäßigen Dorf-Haltestelle des Tages.

Von Plech bis Creussen: regional, biologisch und plastikfrei einkaufen

18 feste Stationen im ländlichen Raum fährt der mobile Unverpackt-Laden in den Landkreisen Bayreuth, Forchheim und Amberg-Sulzbach an. Jeden zweiten Dienstag ist auch Plech im südlichen Landkreis Bayreuth dabei. Denise Stiehl parkt dann um 9 Uhr auf dem Kirchplatz und öffnet die Klappe zu ihrem Verkaufsraum. Sie selbst steht hinter der Theke und füllt die Produkte für ihre Kunden ab. Soweit es möglich ist, stammen die losen Artikel in den Glasbehältern von regionalen Produzenten und aus Bio-Herstellung.

Mit leeren Gläsern und Dosen zu Fuß zum "Unverpackt-Truck"

Nach kurzer Wartezeit kommen die ersten Kunden, die meisten zu Fuß. Sie hatten eine Ankündigung im Gemeindeblatt gelesen oder ein Flugblatt mit dem Fahrplan des "Stiehlchens" im Briefkasten gefunden. Alle sind gut vorbereitet und reichen leere Keksdosen, Plastikboxen oder Flaschen über die Theke. "Wir befüllen alles, das sich gut verschließen lässt", sagt Denise Stiehl. Wer nichts dabei hat, kann bei ihr verschiedene Gefäße erwerben. Ein bis zwei Stunden haben die Kunden bei jedem Stopp Zeit für ihre Einkäufe. Dass sie die Waren zu Hause mit keinerlei Verpackungsmüll auspacken werden, sorgt bei Denise Stiehl für ein gutes Gefühl.

Butterkekse und spanisches Olivenöl zum Abfüllen

Carolin Bauer lässt sich Mini-Butterkekse und Müsli abwiegen. "Jeder hat auf dieses Angebot gewartet, das merke ich auch an den Reaktionen im Bekanntenkreis. Das ist einfach so eine tolle Idee", sagt die Pegnitzerin. "Ich war von den Preisen positiv überrascht", ergänzt Iris Frey aus Betzenstein, die unter anderem Gewürze im Einkaufskorb liegen hat. Eine weitere Kundin kommt gleich zweimal, denn vom spanischen Olivenöl möchte sie sich eine weitere Flasche abfüllen lassen.

"Phänomenal, was an Müll gespart wird"

Dass ihr "Unverpackt-Konzept" auch in der ländlichen Region funktioniert, hat Denise Stiehl schon in den ersten Tagen gemerkt. "Nach vier Tagen habe ich 30 Kilogramm lose Nudeln verkauft", sagt die mobile Händlerin und fügt hinzu: "Im Supermarkt wären dafür 60 Plastikverpackungen benötigt worden." Sie lässt den Blick über ihren Truck wandern und sagt mit einem bescheidenen Lächeln: "Ich finde es schon phänomenal, was auf die Dauer mit diesem kleinen Wägelchen an Müll gespart wird."