Müll-Problem am Badesee - hohe Entsorgungskosten am "Guggi"

Jeden Tag, spätestens um sieben Uhr morgens, zieht Günter Brechtl seine Handschuhe an und dreht mit seinen Kollegen eine Runde um den See. Brechtl betreibt hier ein Café. Zusätzlich sorgt er für den "Verein für Naherholung im Raum Regensburg", dass rund um den "Guggi" zumindest morgens alles sauber ist. Überall muss er mit seinem Müllgreifer Plastiktüten, Essensreste oder Flaschen aufsammeln. Auch ganze Sonnenschirme werden liegen gelassen. "Es ist ärgerlich, wie viele Lebensmittel weggeschmissen werden. Letzten Montag habe ich sieben Pakete ungeöffnetes Fleisch gefunden. Sieben Stück!", sagt Brechtl.

Besucher wollen ihren Müll loswerden

Eigentlich sollen die Besucher hier alles, was an Müll anfällt, wieder mit nach Hause nehmen. Dass sich daran viele nicht halten, wird schon an der ersten von sieben Müllstation rund um den See klar: Mehrere große Mülltonnen stehen hier zur Mülltrennung nebeneinander. Doch der Unrat liegt rund um die Tonnen meterweit verteilt.

Naherholungsverein beklagt hohe Entsorgungskosten

Zehn Kubikmeter Müll, also fast ein voller großer Müllcontainer, kommen in einer Woche am See zusammen. 3.500 Euro Entsorgungskosten bedeutet das für den Naherholungsverein, einen Zusammenschluss von Stadt und Landkreis Regensburg, sowie zahlreiche Gemeinden und Vereine der Region, die sich gemeinsam um die Seen kümmern. Dazu kommen hohe Kosten für Mäharbeiten, die restliche Instandhaltung und natürlich Personalkosten. Trotzdem wird von den Besuchern lediglich 2,50 Euro Parkgebühr am Tag verlangt. Die zusätzlichen Müllkosten sind deshalb so ärgerlich, weil sie vermeidbar wären.