Müll im Wald: Findige Polizisten überführen zwei Umweltsünder

Unbekannte haben am Wochenende in einem Wald bei Karlsholz (Lkr. Ansbach) vier Säcke mit Haus- und Sperrmüll illegal entsorgt. Ermittler der Polizei in Dinkelsbühl sind nun mit findiger Recherche gleich zwei Umweltsündern auf die Spur gekommen.

Strichcode auf Müll verriet Umweltsünder

Über Strichcodes, die auf Verpackungen im Müll waren, konnten die Beamten den Ursprungsort der Ware und darüber auch den Besitzer herausfinden. Der Mann aus Schopfloch gab die illegale Müllentsorgung anschließend zu.

Abgleich mit Rindenreste überführten Mann aus Dinkelsbühl

Ebenfalls am Wochenende hatten Unbekannte vor einem Altglas-Container in Dinkelsbühl 15 Säcke mit verschimmelten Rindenresten abgestellt. Ein Bauhofmitarbeiter hatte das beobachtet und der Polizei Hinweise gegeben. Bei der Überprüfung einer Adresse in Dinkelsbühl fanden die Beamten auf dem Gehweg vor dem Haus ähnliche Rindenreste. Auch hier gestand der Verdächtige die illegale Entsorgung. Gegen beide Umweltsünder wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

Müll belastet Wald bis zu 500 Jahre

Beim Naturschutzbund (Nabu) beobachtet man derlei Vermüllung mit Sorge. Der Müll belastet die Böden und die Landschaft – oft für Jahrzehnte, heißt es vom Nabu. "Plastikteile überdauern je nach Material 400 bis 500 Jahre, Metalldosen auch gut 200 Jahre, und selbst ein Zigarettenstummel ist bis zu fünf Jahre ein Belastung", erklärt ein Nabu-Mitarbeiter. Demnach stelle der Müll oft eine Gefahr für Wildtiere dar, Kleinsäuger können sich in Bechern und Plastikgefäßen verfangen, Vögel können in Kunststoff-Netzteilen hängenbleiben, und manche Tiere sind Verletzungsgefahr durch abgerissene Metallringe ausgesetzt.