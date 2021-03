Müll im Grünen: Gartenamt Würzburg stellt zusätzliche Tonnen auf

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Würzburger Gartenamt haben viel zu tun. Das ist nicht unüblich zu dieser Jahreszeit: sie pflegen und bepflanzen die Parkanlagen. Doch in den vergangenen Monaten müssen sie sich auch stärker als sonst um den anfallenden Müll kümmern. Denn neben dem schönen Wetter sorgen die Corona-Beschränkungen dafür, dass mehr Abfall anfällt als in anderen Jahren.

Schönes Wetter bedeutet mehr Müll

"Gerade jetzt, wo das Leben heruntergefahren ist, steigen die Müllberge", sagt Helge Bert Grob, Leiter des Gartenamts. Das Müllaufkommen, etwa am Alten Kranen oder den Mainwiesen, sei recht einfach zu erklären: Bei schönem Wetter zieht es viele Menschen an die frische Luft, insbesondere bei engen Wohnverhältnissen in der Stadt, wenn mitunter bereits Balkone einem Luxus gleichen. Zugleich ist die Gastronomie geschlossen, es gibt lediglich Speisen und Getränke zum Mitnehmen. In der Regel sind sie in Kartons oder Styropor verpackt. Wenig Gewicht, aber viel Volumen. Mülltonnen sind schnell verstopft.

Corona sorgt für viele Besucher der Grünanlagen

Im vergangenen Jahr sind nach Angaben des Gartenamts allein von Mai bis Juli etwa 20 Tonnen mehr Müll als sonst angefallen. Das entspreche einem Zuwachs von knapp 20 Prozent. Mit den wärmer werdenden Temperaturen erwartet das Gartenamt, dass sich dieser Effekt wiederholen könnte. Schon jetzt seien die etwa 40 bis 50 Mitarbeiter des Gartenamts immer wieder als Müllsammler im Einsatz. Ein Mitarbeiter erzählt, dass er im Bereich des Alten Kranens kürzlich um die 200 Pizzakartons aufgesammelt hat.

78 zusätzliche Tonnen für den Main

Für die Pizzakartons gibt es im Bereich des Alten Kranens bereits seit einiger Zeit eine praktikable Lösung: Die Vorderseite einiger Mülltonnen ist ausgespart, dadurch lassen sich Kartons stapeln. Sie verkeilen sich also nicht und blockieren dadurch die Behälter. Dort, aber auch an den Mainwiesen und der Leonhard-Frank-Promenade, hat die Stadt nun wie bereits im vergangenen Jahr zusätzliche Tonnen aufgestellt – insgesamt 78 Stück. Außerdem haben Gartenamt und Stadtreiniger abschließbare Sammelcontainer justiert.

Zerbrochene Flaschen und Hundekot

Zu den Einwegverpackungen hinzu kommen Flaschen, immer wieder zerbrochen. "Das macht sehr viel Arbeit. Die müssen zusammengetragen werden – händisch", sagt Helge Bert Grob. Auch Hundekot sammeln die Mitarbeiter der Stadt auf. Manchmal seien auch die Hinterlassenschaften von Menschen dabei.

Ein spezifisches Würzburger Problem sei das allerdings nicht, sagt der Leiter des Gartenamts. In anderen Städten sei die Situation ähnlich, insbesondere dort, wo viele junge Leute leben: "Wenn die Temperaturen steigen, dann wird die Bevölkerung natürlich heraus gezogen – gerade jetzt."