Müll auf der Wiesn

Pro Saison werden auf dem Oktoberfest über 1.000 Tonnen Müll produziert, der aus Glas, Papier und vor allem Restmüll besteht, der rund 85 Prozent des Mülls ausmacht. Zusätzlich fallen 450 Tonnen Speisereste an wie Hendlknochen, Kartoffelsalat und Salatgarnitur.

Nachts kommt die Müllabfuhr zur Wiesn

Zuerst fahren ab 1.30 Uhr die Reinigungsfahrzeuge. Sie fegen Scherben und Papier zusammen, dann kommen die Müllwagen, um die 30 Müllcontainer auszutauschen. Aus Lärmschutzgründen wird der Glascontainer zwischengelagert, bevor er dann am nächsten Tag geleert wird. Trotz des jahrelangen Verbots von Wegwerfgeschirr hat es letztes Jahr mehr Müll gegeben als im Vorjahr. Das liegt aber auch daran, dass die Wiesn 2017 zwei Tage länger gedauert hat.

So wird Müll gespart auf der Wiesn

Vor 20 Jahren betrug die Müllmenge noch neunmal so viel wie heute. Die Imbissbuden müssen heute aber auch kompostierbare Teller oder Geschirr anbieten. Bei der Würschtlkönigin kommt die Currywurst sogar auf den Porzellanteller. Nur die Pommes landen auch bei ihr noch in der Tüte, pfandfrei. Um Müll zu sparen, appelliert Kommunalreferentin Christina Frank an die Besucher zum Beispiel der Bedienung zu sagen, wenn man seinen Kaffee schwarz trinkt, weil in diesem Fall weder Zucker noch Kondensmilch mit auf dem Teller geliefert werden.

Übrigens darf man auf der Wiesn seinen Müll tatsächlich auf den Boden fallen lassen. Mülleimer leeren wäre viel aufwändiger. Außerdem sind auch aus Sicherheitsgründen keine Mülleimer auf dem Festgelände

177.000 Euro hat die Müllentsorgung letztes Jahr gekostet, und war nicht kostendeckend. Auf rund 12 Prozent der Kosten blieb die Stadt sitzen, deshalb hat sie jetzt die Gebühren erhöht.