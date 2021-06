Müll, Alkohol, Lärm: Krisengespräch zum Bamberger Sandgebiet

Bamberger Gastronomen, die Stadtspitze sowie Vertreter der Polizei und des Ordnungsamts treffen sich zu einem Krisengespräch, um über Maßnahmen zum Umgang mit Menschenansammlungen im Stadtgebiet zu beraten.

Müll und Lärm verursachen zahlreiche Beschwerden

"So kann es nicht weitergehen", sagt Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) in einer Mitteilung der Stadt mit Blick auf die Zustände im Bamberger Sandgebiet. Feiernde und alkoholisierte Menschen hätten am vergangenen Wochenende dort Müll hinterlassen, sich in der direkten Umgebung erleichtert und für Lärmbelästigungen gesorgt, heißt es in der Mitteilung weiter. Zudem seien die Abstands- und Hygieneregeln ignoriert worden. Dazu habe es zahlreiche Beschwerden bei der Stadt gegeben.

Krisengespräch soll Sicherheit und Ordnung wiederherstellen

Deshalb sei das kurzfristige Krisengespräch verabredet worden. Dessen Ziel sei eine einvernehmliche Regelung, so der Oberbürgermeister. Sicherheit und Ordnung solle damit hergestellt und der Umgang mit alkoholischen Getränken geregelt werden.

Berichten zufolge hätten einzelne Gastronomen die Getränke kistenweise auf der Straße verkauft. Damit seien Ansammlungen von bis zu 300 Menschen provoziert worden, beklagt die Stadt. Gleichzeitig freut sich der Zweite Bürgermeister, Jonas Glüsenkamp (Grünes Bamberg), dass auch "aus der Mitte der Gastronomen die Initiative kam, zu einem Treffen zusammenzukommen und über Einschränkungen des Alkoholverkaufs zu sprechen".