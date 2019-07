Mühlstein erinnert an Opfer sexuellen Missbrauchs in der Kirche

Initiator der Aktion ist Johannes Heibel, Vorsitzender der bundesweiten "Initiative gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen". In der Presseankündigung der Aktion erklärt Heibel, der Mühlstein symbolisiere die große Last der Opfer. Damit soll ein Zeichen gesetzt und "Erwachsene an ihre große Verantwortung gegenüber Heranwachsenden" erinnert werden. Es gehe der Initiative nicht um Vergeltung, wie etwa die Wiedereinführung der Todesstrafe: "Gewalt ist keine Lösung, auch nicht gegenüber Kinderschändern."

Mühlstein bereits in über 30 Städten ausgestellt

Seit Sommer 2008 ist der "Mahnende Mühlstein" in über 30 Städten und Gemeinden ausgestellt worden. Würzburg ist die letzte Station der Wanderausstellung. Bis Ende August ist der Mühlstein auf dem Kiliansplatz zu sehen. Danach soll das Mahnmal Papst Franziskus übergeben und dauerhaft in Rom ausgestellt werden.