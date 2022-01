Mühldorfer Landrat stellt sich Kritikern der Corona-Politik

"Ich wehre mich dagegen, dass wir in eine rechte Ecke gestellt werden": Gerhard Kalisch sitzt vor seinem Computer zuhause. Er trägt eine Anzugsjacke und ein anthrazitfarbenes Hemd - schließlich ist er gerade bei einem besonderen Termin. Er ist dem Landrat Max Heimerl (CSU) im oberbayerischen Mühldorf per Videokonferenz zugeschaltet. Kalisch nimmt seit Neuestem auch immer wieder am Montag an den Corona-Protesten teil, den sogenannten "Spaziergängen". Ganz normale Leute treffe er dort. "Die sind alle friedlich und nicht gewaltbereit. Wir wollen keinen Staat angreifen", sagt er. Außerdem sei er gegen eine Impfpflicht und die Corona-Maßnahmen sind seiner Ansicht nach oft überzogen.

Landrat: Gespräche "damit sich Fronten nicht verhärten"

Gerhard Kalisch nimmt an einem neuen Angebot des Landrats teil: 20 Minuten lang beantwortet Max Heimerl Fragen rund um die Corona-Politik, hört sich Argumente an und will sich der Kritik stellen. Das Gesprächsangebot richtet sich explizit an die Bürgerinnen und Bürger, die an den Corona-Maßnahmen zweifeln, sich über Regelungen ärgern oder Sorgen bezüglich einer Impfung haben. "Wir sind jetzt in einer Phase der Pandemie, wo wir aufpassen müssen, dass sich die Fronten nicht total verhärten", sagt Heimerl über seine Motivation. Es sei wichtig, im Gespräch zu bleiben.

Auch Landrat Max Heimerl immer wieder beleidigt

Dass die Stimmung aufgeheizter und auch gefährlicher wird, hat der Landrat nicht nur bei den unangemeldeten Demonstrationen erlebt, sondern vor allem auch im Netz. So wie viele andere Kommunalpolitiker werde auch er seit der Pandemie zunehmend persönlich angegriffen und beleidigt. Heimerl liest zwei Kommentare von Facebook-Nutzern vor, in denen er beschimpft und diffamiert wird. Heimerl betont: Er sei unter den Kommunalpolitikern sicher nicht am stärksten betroffen. Andere erhielten sogar Morddrohungen. Aber es zeige, dass Teile der Gesellschaft sich immer weiter von einer sachlichen Diskussion entfernten, so der Mühldorfer Landrat.

Videokonferenzen mit Landrat sehr gefragt bei Bürgern

Diese sachliche Diskussion will er mit den Menschen vor Ort wieder aufleben lassen. "Zumal viele persönliche Begegnungen wie etwa bei Festen wegen der Pandemie zur Zeit nicht stattfinden können", sagt Max Heimerl. Die Videokonferenzen sollen das ein Stück weit kompensieren. Zwölf Einzeltermine hat er dafür in der vergangenen Woche angeboten. Angemeldet hätten sich aber weit mehr Personen. Auch deshalb will er ab Februar eine Gesprächsreihe "Landrat live" als allgemeine Bürgersprechstunde anbieten. "Die allermeisten, mit denen ich geredet habe, waren einfach unsicher. Zum Beispiel, ob sie sich selbst impfen lassen möchten", sagt Max Heimerl. Schwierige Gespräche habe es aber auch gegeben, räumt er ein. Etwa, wenn Fakten nicht akzeptiert - oder gar die Demokratie infrage gestellt wurde.

Warum Heimerl die "Montagsspaziergänge" für gefährlich hält

Wie so ein Gespräch gut verlaufen kann, zeigen die 20 Minuten mit Gerhard Kalisch. Es zeigt sich: Gerhard Kalisch ist zwar ein kritischer Geist, aber gesprächsbereit - und er hört ruhig und gelassen zu, was der Landrat zu sagen hat. Etwa zu Kalischs Vorwurf, die "Montagsspaziergänger", wie er sie nennt, würden in eine rechte Ecke gestellt.

Max Heimerl sagt, er verstehe, dass die Bürger ihre Meinung kundtun wollten. Dazu hätten sie jedes Recht. Nur: Angemeldet seien die Demonstrationen am Montag nicht, was die Sicherheit aller, auch die der Demonstranten, gefährde. "Da geht es um banale Sachen wie Straßenabsperrungen, damit es nicht zu Unfällen mit Autos kommt", so Heimerl. Außerdem müsse Kalisch sehen, dass zum Teil Rechtsextreme die Demonstrationen für sich instrumentalisieren wollten. "Ich persönlich halte in dieser Situation nichts davon, dass man sich auf die Straße stellt und sich gegenseitig Parolen zubrüllt, wie es zum Teil schon hier im Landkreis passiert ist", sagt Heimerl.

Landrat will Kritikpunkte in München und Berlin vortragen

Kalisch hört zu, schaut aber skeptisch: "Die Politik hat eben in den letzten zwei Jahren viel Vertrauen verspielt", sagt er. Doch am Ende geht auch er ein Stück weit auf Max Heimerl ein, den er noch von früher aus seinem Heimatort kennt: "Ich sehe ja ein, dass Du für viele Corona-Regelungen gar nicht verantwortlich bist - und dass Du als Kommunalpolitiker immer an vorderster Front stehst", sagt er. Das sei keine einfache Situation . Auch deshalb danke er ihm für das Gespräch. Und im Gegenzug verspricht Heimerl ihm: "Ich habe jetzt einige Punkte aus den Gesprächen mit den Bürgern aufgenommen und werde diese dann an die Verantwortlichen in München und in Berlin herantragen."