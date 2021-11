Mühldorfer Landrat bezeichnet Lockdown als unvermeidlich

Im oberbayerischen Landkreis Mühldorf hat die Sieben-Tage-Inzidenz den kritischen Wert von 1.000 überschritten. Nach den neuen Corona-Regeln in Bayern bedeutet das massive Einschränkungen im öffentlichen Leben. Der Mühldorfer Landrat Max Heimerl hält den Lockdown, der in seinem Landkreis ab Mittwoch gelten soll, für unvermeidlich. "Wir müssen jetzt definitiv diese vierte Welle brechen", so Heimerl. "Sie wächst sich derzeit zu einem Tsunami aus."

Kliniken im Landkreis Mühldorf am Anschlag

In den Kliniken im Landkreis Mühldorf sind laut Heimerl alle Intensivbetten belegt und die Grenze der Belastbarkeit erreicht. Wie Heimerl erklärte, seien die Intensivpatienten fast alle ungeimpft und würden auch immer jünger. Die hohe Belastung der Intensivstationen habe auch Auswirkungen auf Patienten, die nicht an Corona erkrankt seien. Intensivpflichtige Herzinfarkte und Schlaganfälle könnten vor Ort nicht mehr behandelt werden. Dies gelte auch für mögliche Opfer von Verkehrsunfällen.

Landrat setzt auf Kooperation der Bürger

Der CSU-Politiker geht davon aus, dass die Bürger für die Maßnahmen Verständnis hätten. Sie verstünden, dass in den Krankenhäusern eine Notlage herrsche. Der Landrat appellierte an die Bevölkerung, die nächsten Wochen verantwortungsbewusst anzugehen. "Je disziplinierter wir jetzt sind, je mehr wir uns zurücknehmen, desto kürzer kann die Zeit werden, die wir jetzt im Lockdown verbringen", so Heimerl

Einer Impfpflicht, nur für bestimmte Berufsgruppen oder für alle, steht Heimerl positiv gegenüber. Weitere Corona-Wellen müssten verhindert werden.

Wieder Lockdown in Regionen mit Inzidenz über 1.000

In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 1.000 soll das öffentliche Leben nach den neuen Corona-Regeln in weiten Bereichen heruntergefahren werden. Gastronomie, Beherbergungsbetriebe aller Art, Sport- und Kulturstätten sowie körpernahe Dienstleistungen wie Friseure und Kosmetikstudios müssen schließen, Freizeit-, Sport- und Kulturveranstaltungen aller Art werden untersagt. Hochschulen müssen auf digitale Lehre umstellen. Schulen und Kitas bleiben aber auch dort offen, der Handel ebenso - dort gilt aber dann eine Beschränkung auf eine Person auf 20 Quadratmeter.