Mühldorfer Jubiläumsumzug: 6.800 Schützen und Trachtler erwartet

Es war die letzte Schlacht ohne Feuerwaffen: 12.000 Wittelsbacher und Habsburger kämpften vor 700 Jahren in der großen Schlacht bei Ampfing - bekannt ist sie auch als Schlacht bei Mühldorf. Etwa 1.000 Menschen sterben. Am Ende geht als Gewinner Ludwig der Bayer hervor. Auch wenn es für die Österreicher ein bitterer Ausgang war, konnte dennoch Gutes aus der Schlacht gewonnen worden: Knapp fünf Jahre später wurde das Land Salzburg unabhängig.

Großer Jubiläumsumzug am Mühldorfer Stadtplatz

Anlässlich der letzten Ritterschlacht auf deutschem Boden gibt es den internationalen Jubiläums-, Schützen- und Trachtenumzug am 04. September am Mühldorfer Stadtplatz. Erwartet werden dazu 3.800 Schützen aus dem Land Salzburg sowie Musikkapellen. Aus Bayern nehmen etwa 3.000 Schützen Trachtler und Musikkapellen teil.

Gestartet wird der Festakt mit einem Pontifikalgottesdienst, zelebriert vom Salzburger Erzbischof Franz Lackner in der Stadtpfarrkirche St. Nikolaus. Anschließend folgt ein Festakt auf dem Stadtplatz, gefolgt vom Festzug zum Mühldorfer Traditionsvolksfest. Erwartet werden zahlreiche Ehrengäste wie Staatsminister Florian Herrmann (CSU), Herzog Max in Bayern, Erstem Landesschützenmeister Christian Kühn sowie Erstem Bezirksschützenmeister Alfred Reiner.

Lange Historie zwischen Mühldorf und Salzburg

Die Stadt Mühldorf erwartet insgesamt etwa 6.800 Teilnehmer – darunter Schützen, Trachtler und Musiker in wertvollen historischen Gewändern, Dirndln, Lederhosen, bestückt mit passendem Trachtenschmuck. Nach dem Münchner Oktoberfestumzug geht die Stadt Mühldorf davon aus, dass der internationale Jubiläums-Schützen- und Trachtenzug wohl der zweitgrößte seiner Art ist und der größte, der jemals in der Kreisstadt stattfand.

Die Teilnahme der Salzburger Schützen und Trachtler ist auch durch eine jahrhundertelange gemeinsame Vergangenheit geprägt. Knapp 900 Jahre war Mühldorf eine Exklave des Erzstifts Salzburg in Bayern. Die Stadt galt als wichtiger Handelsplatz, die Handelsbeziehungen von Mühldorf reichten von Tirol bis nach Prag. 1802 fiel die Stadt an Bayern. Die lange gemeinsame Geschichte zwischen Salzburg und Mühldorf ist jedoch auch 220 Jahre später noch immer im Stadtbild präsent. Über dem Münchner Tor in Mühldorf prangt das Salzburger Wappen.