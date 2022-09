"Mühldorfer Geschichtsnacht": 700 Jahre zurück in die Geschichte

Am Samstag eröffnet im Haberkasten in Mühldorf die Ausstellung "1322 – Ritter, Schlacht und Königswürde". 1322, also vor 700 Jahren, hat im Landkreis Mühldorf die letzte große Ritterschlacht ohne Schusswaffen auf deutschem Boden stattgefunden. Zur Ausstellungseröffnung findet die "Mühldorfer Geschichtsnacht" statt.

Zum Auftakt eine "Geschichtsnacht"

Von 18 Uhr bis Mitternacht kann man sich rund um den Mühldorfer Stadtplatz ins Mittelalter zurückversetzen. Das Publikum erwartet ein buntes Programm, für 5 Euro Eintritt ab 16 Jahren. Inklusive ist auch der Besuch in der neuen Sonderausstellung im Haberkasten, die ebenfalls am Samstag eröffnet.

Verabredung zur Schlacht per WhatsApp

"Wir haben auf ein sehr, sehr modernes Design gesetzt", sagt Museumsleiter Korbinian Engelmann. "Wir wollten nicht das Mittelalter mittransportieren, sondern haben versucht – an vielen Ecken und Enden – die Relevanz in die heutige Zeit zu bringen." So verabreden sich die beiden Kontrahenten, der Wittelsbacher Ludwig und der Habsburger Friedrich, beispielsweise per WhatsApp zur Schlacht mit 20.000 Beteiligten.

Ein Animationsfilm zeigt, wie es überhaupt dazu gekommen ist - der Film sei sein Highlight, verrät der Museumsleiter: "Der ist witzig, spritzig und in wirklich kompakter Form wird die Geschichte einmal wunderbar erzählt."

Alltägliches von damals wird begreifbar

Visuelle Reize verstärken das Gefühl des Eintauchens in die Vergangenheit. Etwa die filigranen Zeichnungen von Schlachtszenen und lebensechte Aufsteller, die die Pferde und Ritter im Raum erscheinen lassen. Oder clever platzierte Lichteffekte - etwa im Eingangsbereich, der in einem stimmungsvollen Rot erstrahlt. Erklärt wird auch scheinbar Alltägliches: Was haben die Ritter gegessen? Was trugen sie unter ihren Kettenhemden?

Für Museumsleiter Engelmann war besonders wichtig, die Dimensionen der Schlacht zu verdeutlichen: "Es kommen hier 20.000 Leute zusammen. Aus allen Richtungen kommen Menschen. Es wird zuvor ausgemacht, wann man sich trifft, um miteinander zu kämpfen. Und dann müssen natürlich 20.000 Menschen versorgt werden."

Workshops und Vorträge zur Ausstellung

Begleitet wird die Sonderausstellung von diversen Vorträgen und Workshops. Bis April 2023 ist sie im Mühldorfer Haberkasten zu sehen - immer donnerstags, freitags und sonntags.