Mühldorf im Trachtenfieber: Tausende Teilnehmer beim Trachtenzug

Die Kreisstadt Mühldorf hat heute Vormittag am Stadtplatz die auswärtigen Gruppen für den 30. Internationalen Schützen- und Trachtenzug in Mühldorf am Inn empfangen. Mit dabei waren etwa die Musikkapelle Waidbruck aus Südtirol und die Mühldorfer Stadttürmer, unter anderem tanzten die Kindergruppe des Mühldorfer Trachtenvereins Edelweiß und die Trachtengruppe "Palucenka" aus Rumänien. Das Salutschießen steuerte die Königlich privilegierte Feuerschützengesellschaft Mühldorf am Inn bei.

Mühldorf als glücklicher Gastgeber

Um 14:00 Uhr startete der große Festzug mit über 3.000 Teilnehmenden zum Volksfestplatz, dort läuft das Traditionsvolksfest Mühldorf am Inn noch bis zum Montag. 20.000 Zuschauer säumten den Weg. Für die Stadt Mühldorf sei es eine große Ehre, den zweitgrößten Schützen- und Trachtenzug Bayerns zu veranstalten, so Michael Hetzl (UM) der 1. Bürgermeister der Stadt Mühldorf am Inn auf BR-Nachfrage. Mühldorf sei gerne Gastgeber für eine derart bedeutende Brauchtumsveranstaltung.

Höhepunkt des Jahres

Für den Schützengau Mühldorf ist der Festzug mit zahlreichen mitwirkenden Schützen-, Trachtenvereinen, Gebirgsschützen und Musikkapellen aus Bayern, Deutschland und Europa der jährliche Höhepunkt. Das Schöne daran sei, so viele Trachtengruppen aus dem europäischen Umfeld dazuhaben, sagte Erich Jungwirth, 1. Gauschützenmeister von Mühldorf am Inn, dem BR. "Es ist einfach ein schönes Bild, wenn unsere Trachtler mit den Trachtlern aus Rumänien tanzen. Aus europäischer Sicht ist das einfach herrlich, wenn man so etwas sieht", sagte der Gauschützenmeister, der bei jedem der 30 Festzüge dabei war.

Größter Festzug dieser Art nach dem Oktoberfest

Der Festzug in Mühldorf ist nach seinen Angaben und denen der Kreisstadt Mühldorf der zweitgrößte Zug seiner Art nach dem Oktoberfest. In den neun Zügen waren auch viele Gruppen aus den oberbayerischen Regionen Altötting, Erding, Rosenheim und aus den niederbayerischen Kreisen Rottal-Inn, Passau und Landshut.