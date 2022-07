Mühldorf am Inn: Senior stirbt bei Autounfall

Tödlicher Unfall in Mühldorf am Inn: Ein 65-jähriger Autofahrer ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Mühldorf am Inn tödlich verletzt worden. Laut Polizei wollte ein 68-jähriger Autofahrer am späten Nachmittag in der Stadt nach links auf die Staatsstraße abbiegen. Dabei übersah er nach jetzigem Kenntnisstand den 65-Jährigen.

65-Jähriger stirbt in der Klinik

Bei dem Zusammenstoß wurde der 65-Jährige eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Rettungsdienst brachte den aus dem Landkreis Altötting stammenden Mann noch ins Krankenhaus, dort erlag er aber seinen Verletzungen. Der aus dem niederbayerischen Landkreis Pfarrkirchen stammende 68-Jährige kam leicht verletzt in eine Klinik.

Beide Unfallautos mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war wegen der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für zwei Stunden komplett gesperrt. Ein Gutachter soll jetzt im Auftrag der Staatsanwaltschaft den genauen Unfallhergang untersuchen.