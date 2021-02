Mühldorf am Inn: 16-Jähriger wird von Auto angefahren und stirbt

Ein 16-jähriger Mühldorfer ist am gestrigen Freitagabend bei einem Verkehrsunfall gestorben. Der Jugendliche hatte gegen 19.30 Uhr an einem Fußgängerüberweg mit Ampel die Nordtangente von Mühldorf überquert, als er vom Pkw eines 21-Jährigen frontal getroffen wurde. Der 16-Jährige starb noch an der Unfallstelle, der Pkw-Fahrer blieb körperlich unverletzt.

Unfallursache noch unklar

Die Straße musste für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Wie der Unfall am Freitag auf der Nordtangente in Mühldorf am Inn passieren konnte, wird derzeit noch ermittelt.