Mückenplage in Ostbayern: Wie eine Falle helfen kann

Besonders im Sommer suchen Menschen die Flussnähe - beliebte Orte in Niederbayern sind besonders der Donaustrand in Deggendorf oder die Plattlinger Isarwelle. Picknicken, sporteln, surfen, entspannen - doch dieses Jahr ist der Aufenthalt im Freien kaum möglich und endet oft schmerzhaft, wie Surfer an der Plattlinger Isarwelle erzählen:

"Da stechen sie dich schon am Nachmittag, da brauchst du nicht auf den Abend warten. Ohne Autan kommt man hier nicht zurecht. Dieses Jahr ist es nochmal schlimmer, als letztes Jahr. Ich glaube, das kommt vom Hochwasser und gemäht ist auch nicht worden." Befragte Surferin

"Es gibt Millionen. Am Kopf habe ich heute glaube ich schon zehn Stiche gehabt, und das auf eine Stunde - das ist Irrsinn. An die Isar kannst du fast nicht mehr gehen, das ist Wahnsinn." Befragter Surfer

In Deggendorf sind die Menschen von den Mücken geplagt:

"Die sind nervig. Bei uns in der Wohnung sind auch so viele unterwegs." Befragter Mann

"Da kommen die mit Artenvielfalt und Volksbegehren - die wollen wieder die Tiere haben. Das hat doch nur Nachteile." Befragter Mann

"Jeden Tag, wenn ich spazieren oder laufen gehen will, dann bekomme ich Mückenstiche und muss mich oft kratzen." Befragte Joggerin