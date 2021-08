Mückenplage an der Altmühl – Renaturierung als Ursache?

Scharen von Stechmücken fallen regelmäßig über die Menschen in der Ortschaft Windsfeld her. Ungeschützt könne man sich im Freien nicht aufhalten, berichten mehrere Einwohner Windsfelds bei einem Besuch. Man könne den Garten nicht nutzen, nicht auf der Terrasse oder dem Balkon sitzen. Die Kinder kämen völlig zerstochen vom Spielen, erzählt ein Familienvater. Man rate ihnen dann, lieber im Haus zu bleiben. "So schlimm wie in diesem Jahr war es noch nie", berichten die Leute.

Extreme Mückenplage in diesem Jahr

Dass die Stechmücken immer mehr werden, beobachtet die Windsfelderin Marion Mayer-Guthmann seit einigen Jahren. Windsfeld liegt außerdem im Überschwemmungsgebiet an der Altmühl und umgeben von mehreren Biotopen. "Die Biotope sind ungepflegt", klagen Mayer-Guthmann und Anwohner Elfried Riehl. In einem Tümpel am Ortsrand steht eine übel riechende, dunkle Brühe. Um das Dorf herum führen offene Gräben, die Regenwasser ableiten sollen. Außerdem wurde vor rund zehn Jahren die Altmühl in dem Bereich renaturiert. Damit entstanden zusätzliche Biotope.

Drei Viertel im Dorf haben unterschrieben: Es muss was passieren

Inzwischen sei die Lebensqualität sehr eingeschränkt, heißt es in einem Schreiben an Dittenheims Bürgermeister Günther Ströbel. Mehr als 150 der 218 Einwohner im Dorf haben den Brief eigenhändig unterschrieben. Eine gesundheitliche Gefahr durch Mückenschutzmittel sei nicht von der Hand zu weisen, steht dort. Bereits vor zwei Jahren sei man an die Gemeinde Dittenheim herangetreten. Bisher sei allerdings alles im Sande verlaufen, schreibt Initiatorin Mayer-Guthmann. Die Bürgerinnen und Bürger fordern Sofortmaßnahmen und eine Untersuchung über die Ursachen der Mückenplage.

Auch Nachbardorf Gundelsheim betroffen

Ein Dorf weiter südlich an der Altmühl klagen die Menschen ebenfalls über eine extreme Mückenplage. "Wir sind nicht fürs Giftspritzen, aber irgendwann reicht es uns", erklärt Franz Steinbrückner aus Gundelsheim. Den Gästen seiner Pension stellt er Kaffeesatz-Räuchertöpfe auf den Tisch, damit sie wenigstens ein bisschen draußen sitzen können. Beim Einsperren der Hühner fallen die Mücken in Schwärmen über einen her, sagt er. In den letzten fünf Jahren sei die Zahl deutlich gestiegen, berichten mehrere Anwohner im Gespräch mit BR24 übereinstimmend.

Renaturierung der Altmühl als Ursache?

Dass es immer mehr Mücken werden, führt Franz Steinbrückner auf die Renaturierung der Altmühl zurück. Vor 100 Jahren war die Altmühl wegen der ständigen Hochwasser begradigt worden. Dies wurde in den Jahren 1992 bis 2016 zwischen Treuchtlingen und Gunzenhausen zum Teil rückgängig gemacht. Im Zuge des "Auenprogramms der Bayerischen Staatsregierung" bekam der Fluss wieder mehr Kurven, Nebenarme wurden angelegt und alte Seitenarme der Altmühl wieder geflutet. Die Staatsregierung wollte damit die Artenvielfalt in den Auenwiesen fördern.

Wasserwirtschaftsamt: "kein erhöhtes Stechmückenaufkommen" an der Altmühl

Wegen der Klagen aus Windsfeld wurden im renaturierten Bereich bereits Untersuchungen durchgeführt. In den Jahren 2018 und 2020 hätten Biologinnen des Wasserwirtschaftsamtes Ansbach Proben genommen, erklärt dessen Leiter Thomas Keller. Ergebnis: es habe keine massenhaften Larvenvorkommen gegeben und es seien genügend Fressfeinde entlang der Altmühl vorhanden. „Die Zeichen deuten nicht darauf hin, dass die Mückenplage mit der Renaturierung zu tun hat“, sagt Keller.

Andere Mückenart? Art der Mücke müsste bestimmt werden

Das Umweltministerium rät zunächst, die Art der massenhaft auftretenden Stechmücken zu bestimmen. Es gibt Mücken, die ihre Larven im Wasser ablegen, andere wiederum setzen die Eier in trockenen Böden ab. Daraus könne man auf die Brutstätten schließen und die jeweils besten Abwehrmaßnahmen entwickeln, schrieb das Ministerium jetzt an den Herriedener Landtagsabgeordneten Alfons Brandl (CSU). Dieser hatte Anfang August nach einem Besuch vor Ort das Umweltministerium eingeschaltet.

Bürgermeister wollen gemeinsam vorgehen

Die zuständigen Bürgermeister aus Dittenheim und Theilenhofen haben inzwischen Kontakt aufgenommen. "Wir wollen wissen, ob auch andere Gemeinden entlang der Altmühl diese Mückenprobleme haben", sagte Dittenheims Bürgermeister Jürgen Ströbel zu BR24. Die Gemeinde beauftragte eine erste Untersuchung. Der Stechmücken-Bekämpfer Norbert Becker aus Rheinland-Pfalz war bereits zu einem kurzen Besuch in Windsfeld vor Ort, um sich einen ersten Überblick zu verschaffen. Er entwickelte das biologische Bekämpfungsmittel BTI, das am Rhein gegen Stechmücken eingesetzt wird. Ein Einsatz von Insektiziden im Naturschutzgebiet müsste allerdings von den Umweltbehörden genehmigt werden.

Bürgermeister will eine Studie in Auftrag geben

Eine Studie hat Dittenheims Bürgermeister Günther Ströbel bereits in Aussicht gestellt. Becker leitete jahrzehntelang die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) und entwickelte ein Bekämpfungsmittel, das am Rhein regelmäßig eingesetzt wird.

Gift oder biologisches Bekämpfungsmittel? Einsatz umstritten

Das biologische Insektizid BTI ist ein Protein, das aus dem Bacillus thuringiensis israeliensis gewonnen wird. Es greife den Verdauungstrakt der Mückenlarven an, sei für Mensch und Natur ansonsten unbedenklich, erklärt die KABS. Umweltschützer und Forscher kritisieren, dass BTI nicht nur die Stechmücken tötet, sondern auch andere Arten von Mücken. Seit Jahrzehnten wird das Mittel entlang des Rheins regelmäßig mit Hubschraubern ausgebracht. Auch am Chiemsee wurde das Eiweißprotein im vergangenen Sommer 2020 verwendet. Am Ammersee wird über den Einsatz noch gestritten.