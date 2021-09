Mückenplage an der Altmühl: Mit Gift gegen Stechmücken?

Es geht inzwischen auf Ende September zu – doch die Mückenplage im mittelfränkischen Dorf Windsfeld ist immer noch nicht vorbei. Bei einem Rundgang über schlammige Wiesen fliegen Schwärme von Mücken auf. Die Windsfelder Elfried Riehl und Marion Meyer-Guthmann sind unterwegs, um Mückenlarven zu dokumentieren. Mit einem weißen Plastikgefäß schöpft Elfried Riehl Wasser aus Pfützen. Darin zappeln dutzende Mückenlarven. Windsfeld gehört zur Gemeinde Dittenheim im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, ist umgeben von Biotopen und liegt im Überschwemmungsgebiet der Altmühl.

Gutachten: es sind Überschwemmungsmücken

Im Auftrag der Gemeinde Dittenheim hat Mücken-Experte Professor Norbert Becker aus Speyer Anfang August das Dorf besucht, um ein erstes Kurzgutachten zu erstellen. Das Ergebnis liegt nun vor. Die Plage gehe von sogenannten Überschwemmungsmücken aus, schreibt Becker. Die Auwaldmücke wurde mit Abstand am häufigsten gezählt, danach folgt die Wiesenmücke. Die Überschwemmungsgebiete der Altmühl und die Wiesen rund ums Dorf kämen als Massenbrutstätten für die Mücken infrage, so Becker. Zusätzlich könnten Entwässerungsgräben zum Aufkommen der Stechmücken beitragen.

Bekämpfung mit biologischem Gift BTI empfohlen

Norbert Becker empfiehlt sich als Bekämpfer der Mückenplage. Seit 40 Jahren wird das von ihm entwickelte biologische Insektizid BTI am Rhein eingesetzt. Das Mittel wird durch ein Bakterium hergestellt, greift den Darm von Mückenlarven an und tötet diese noch im Larvenstadium ab. In Windsfeld könnte BTI-Granulat zum Beispiel durch die Feuerwehr verstreut werden, schreibt er. Zunächst müsste allerdings die Gegend um Windsfeld genauer kartiert werden, weil Mücken schnell mehrere Kilometer weit fliegen könnten. Auch müssten ökologische Besonderheiten wie Brutstätten von Brachvogel oder Kiebitz berücksichtigt werden, so Becker. Benachbarte Dörfer klagen ebenfalls über eine zunehmende Mückenplage.

Umweltministerium: Absage für schnelle Lösung

Anfang August hatte der Landtagsabgeordnete Alfons Brandl (CSU) versucht, im Sinne einer schnellen Lösung Druck zu machen. Ob der Einsatz von BTI kurzfristig möglich sei, wollte er wissen. "Hier kann man nicht auf lange Prüfungen und Untersuchungen setzen", hatte Brandl an Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) geschrieben. Doch die Antwort klang für die geplagten Windsfelder ernüchternd. Im Naturschutzgebiet sei Biozid verboten, heißt es. Um eine Ausnahme näher betrachten zu können, müsse das betreffende Gebiet genau angegeben werden. Ohne Kartierung könnte nichts entschieden werden, heißt das im Klartext. Und diese braucht es auch für die anderen, betroffenen Dörfer entlang der Altmühl. Die Angelegenheit wird also kostspielig und langwierig.

Renaturierung der Altmühl als Ursache?

Der für Windsfeld zuständige Bürgermeister Günther Ströbel (CSU) sieht die Renaturierung der Altmühl als eine der Ursachen für die Mückenplage. Im Zuge des "Auenprogramms der Bayerischen Staatsregierung" hatte der Fluss vor einigen Jahren wieder mehr Kurven bekommen. Zudem wurden alte Seitenarme der Altmühl wieder geflutet. "Diese Erfolgsgeschichte hat eine Nebenwirkung", erklärt er. Die Staatsregierung solle sich an der Lösung des Stechmückenproblems beteiligen, findet Ströbel. "Stattdessen schreibt das Umweltministerium, wir sollen mal vorlegen, und sie schauen dann, ob ihnen das gefällt." Er fordert die Behörden auf, sich personell oder finanziell an der Kartierung des Gebietes zu beteiligen.

Naturschützer sehen BTI kritisch

Die Naturschutzbehörden sowie auch der Landesbund für Vogelschutz sehen den Einsatz von BTI kritisch. Seit vielen Jahren wird das biologische Insektizid am Rhein und auch am Chiemsee mit dem Hubschrauber ausgebracht. Doch inzwischen gibt es neue Erkenntnisse, etwa über ein dramatisches Insektensterben im ganzen Land. Forschungen der Universität Landau aus dem Jahr 2016 zeigten, dass durch BTI auch Larven der harmlosen Zuckmücken in großer Zahl vernichtet würden, so der Landesbund für Vogelschutz (LBV). Für gefährdete Wiesenbrüter in dem Gebiet seien Mückenlarven eine wichtige Nahrungsquelle, so Markus Erlwein vom LBV. Er plädiert dafür, zunächst alle anderen Möglichkeiten der Abhilfe zu prüfen. Rund um Windsfeld befinden sich mehrere Biotope. Zum Teil steht in Tümpeln und Wassergräben eine stinkende, schwarze Brühe.

Bürgermeister sucht Unterstützung von Amtskollegen

Dittenheims Bürgermeister Günther Ströbel hat inzwischen Kontakt zu mehreren Bürgermeistern aufgenommen, in deren Gemeindegebiet sich die Dörfer entlang der Altmühl befinden. Einige hätten sich auch von sich aus bei ihm gemeldet. Ströbel wirbt bei seinen Amtskollegen für eine gemeinsame Finanzierung der nötigen, genaueren Gutachten. Die Windsfelder unterdessen drücken aufs Tempo. "Wir sollten jetzt die kommenden Monate ohne Mücken nutzen, damit es nicht im nächsten Frühjahr wieder unverändert von vorne losgeht", sagt Marion Meyer-Guthmann. In diesem Sommer sei in Windsfeld jedenfalls kein normaler Alltag draußen im Garten möglich gewesen.