Mücken an der Altmühl: Gemeinsam gegen die Plage in Windsfeld

Derzeit leiden die Windsfelder (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen) wieder massiv unter der Mückenplage. So erzählt eine Anwohnerin bei der Bürgerversammlung im benachbarten Dittenheim am Montagabend (27.09.21), dass sie, sobald sie aus dem Auto aussteigt, umringt von Schnacken sei. "Vor rund zehn Tagen waren die Wiesen bei uns überschwemmt", erklärt sich Efried Riehl aus Windsfeld die erneute Mückenplage. Er hat Mücken gefangen und bestimmen lassen: Es sind Überschwemmungsmücken. Für ihn der Beweis, dass unter anderem die Überschwemmungen der Altmühl mit schuld an der Plage in Windsfeld sind.

Warten auf das Umweltministerium

Der Leidensdruck ist groß. Dennoch wird bei der Bürgerversammlung sachlich und ruhig diskutiert, als Bürgermeister Günter Ströbel (CSU) die Windsfelder auf den aktuellen Stand in Sachen Mückenplage bringt. Derzeit wartet der Rathauschef auf eine Reaktion aus dem Umweltministerium, sagt er. Der Landtagsabgeordnete Alfons Brandl (CSU) habe das Ministerium erneut um Unterstützung gebeten.

Eine nachhaltige Lösung

Um das Problem mit den Mücken in den Griff zu bekommen, müssten sich Naturschutzbehörden und Wasserwirtschaftsamt abstimmen. Nur gemeinsam könne eine Lösung gefunden werden, ist Ströbel überzeugt. Dass das Insektengift BTI eingesetzt wird, hält der Bürgermeister für unwahrscheinlich. Das sei der schnelle und kurzfristige Weg. Aber: "Wir wollen alle eine nachhaltige Lösung", sagen auch die Windsfelder.

Handlungsempfehlung für Windsfeld

Deshalb will Ströbel das Umweltministerium in die Pflicht nehmen. Dort sollte das Problem in die Hand genommen und alle Beteiligten eingeladen werden, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Daraus könnten dann konkrete Handlungsempfehlungen für Windsfeld gegeben werden, wünscht sich Ströbel. Als nächster konkreter Schritt stehe nun eine Feinkartierung des betroffenen Gebiets an. Die will Ströbel allerdings nicht zu vorschnell in Auftrag geben. Er erhofft sich auch hier Unterstützung durch das Umweltministerium.

Kein biologisches Gleichgewicht

Gehölzpflege, Überschwemmungsmanagement - es gäbe nach Ansicht des Bürgermeisters einige Maßnahmen, die helfen könnten, das Mückenproblem in den Griff zu bekommen. Ob sie es tatsächlich lösen, ist unklar. "Wir haben hier kein biologisches Gleichgewicht mehr", bringt es ein Windsfelder auf den Punkt. Bürgermeister Günter Ströbel stimmt dem zu und merkt an: "Da hat der Mensch schon zu sehr in die Natur eingegriffen."