Muckis mit Lieferfrist: Fitnessgeräte aus dem Studio für daheim

In den Regalen der beiden riesigen Lagerhallen in der Nürnberger Klingenhofstraße stapeln sich hunderte schwere Pakete bis hoch zur Decke. Darin verstaut: Fitnessgeräte der verschiedensten Art: Crosstrainer, Vibrationsplatten, Rudergeräte. Die Gabelstapler fahren eine Palette nach der anderen aus dem Gebäude, beladen verschiedene Lkw. Bei dem Nürnberger Sportgerätevertrieb Beny Sports brummt es derzeit. Die Fitnessstudios sind geschlossen, viele trainieren stattdessen daheim während des Lockdowns. Die Geräte werden von Nürnberg aus nach ganz Europa verschickt, der Großteil aber bleibt in Deutschland.

Geräte eigentlich für den Großhandel bestimmt

Laufbänder, Crosstrainer, Kraftstationen - eigentlich waren die Geräte aus Asien vor allem für Großhändler wie zum Beispiel verschiedene Discounter bestimmt. Durch die Pandemie hat sich das Geschäftsfeld aber enorm erweitert. Der General Manager von Beny Sports, Michael Scheuerbrand, bekam im Lockdown viele Anfragen von Privatpersonen, ob er ihnen nicht ein Gerät verkaufen könne. Daraus hat sich eine neue wirtschaftliche Möglichkeit für das Unternehmen aufgetan.

"Wir hätten zum Teil locker das zwei bis dreifache verkaufen können, wenn wir genug Ware gehabt hätten", sagt Michael Scheuerbrand, aber durch den Lockdown in Asien seien lange Wartezeiten für die Geräte entstanden, der Markt sei quasi wie leergefegt. Mittlerweile bietet das Unternehmen bei schwereren Geräten eine Art Heimlieferservice.

Fit im Homeoffice

Die Nürnbergerin Laura Reiner arbeitet im Marketing, derzeit fast täglich im Homeoffice. Normalerweise würde sie zwei bis dreimal pro Woche ins Fitnessstudio gehen. Da das momentan nicht möglich ist, hat sie sich einen Crosstrainer für zu Hause bestellt, für sie eine gute Lösung schnell ein paar Kalorien zwischendurch abzutrainieren, ohne das Haus und somit den Arbeitsplatz verlassen zu müssen. Das Gerät wird schon aufgebaut geliefert. Laura Reiner ist zuversichtlich, dass es nicht nur im Keller verstaubt. Sie wolle fit bleiben und gleichzeitig Job und Kinder unter einen Hut kriegen.

Fitnessstudio bietet Geräte zum Ausleihen

Seit Anfang November sind alle Fitnessstudios in Bayern geschlossen. Gähnende Leere auch im Nürnberger Power Athletics Gym. Um die Kunden wenigstens ein bisschen bei Laune zu halten, bietet das Studio einen ganz besonderen Service an: Mitglieder können das Equipment kostenfrei ausleihen und daheim trainieren. Nach zwei Wochen werden die Geräte wieder zurückgebracht. Das Angebot wird gut angenommen, sagt der Chef, Tasso Karamitros. Von der Langhantelstange bis zu den Kettle Bells unterschiedlichen Gewichts, fast alles ist derzeit verliehen. Wirtschaftlich über Wasser halten könne man sich so aber nicht mehr lange. Tasso Karamitros hofft inständig, das Studio im Februar wieder öffnen zu können.