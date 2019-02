"MS Walhalla" in Würzburg auf Grund gelaufen

Nach Polizeiangaben erwischte die "MS Walhalla Regensburg" an der Löwenbrücke wohl den falschen Torbogen, geriet in seichtes Fahrwasser und steckt nun zwischen der Löwenbrücke und dem Restaurant-Schiff "Mainkuh" fest. Gegen 7.30 Uhr will das Wasser- und Schifffahrtsamt Schweinfurt mit der Bergung beginnen. Der Schiffsverkehr sei nicht beeinträchtigt, hieß es.

Auf Grund gelaufenen Schiffen passiert meist nichts

Laut Polizei kommt es in diesem Bereich immer wieder vor, dass Schiffe "einen kleinen Ausflug" unternehmen und dann auf Grund laufen. Den Schiffen, so die Polizei weiter, passiere in der Regel dabei nichts.