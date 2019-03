Maxi Schafroth: Ein Allgäuer besteigt den Nockherberg

Ein Allgäuer Bauernbursch im altbayerischen Starkbierparadies, dem landeshauptstädtischen Circus Maximus des Anstechens und Derbleckens. Oder auch im "Olymp des Kabarett", wie Maxi Schafroth selbst den Nockherberg nennt. Einen Schwaben als Nummer 1 gab es hier noch nie (sieht man vom gebürtigen Kemptener Michl Lang ab, der als Käser und Stallknecht arbeitete, bevor er den Nockherberg in den 1970er-Jahren ganz klassisch bairisch moderierte).

Eine Premiere also und eine Art Ritterschlag für einen, der nach eigener Auskunft als "Ackergeburt" zur Welt kam. Womit wir schon mittendrin sind in der Legendenbildung des Maxi Schafroth. Denn so ländlich-unbedarft, wie er sich gibt, ist er hinten und vorn nicht.

Jugendjahre einer Ackergeburt

Die Fakten über Maximilian Schafroth: geboren 1985 in Memmingen, aufgewachsen im oberschwäbischen Plus-Minus-80-Seelen-Dorf Stephansried beim Kloster Ottobeuren, einem Sitz der Schwabenweisheit. "Wenn du merkst, du hast gegessen, hast du schon zuviel gegessen": das könnte von Maxi Schafroth stammen oder von seiner Oma. Ist aber von Pfarrer Sebastian Kneipp, der zweiten Ortsberühmtheit. In Stephansried thront die Kirche majestätisch über idyllischen Bauernhöfen, in denen oft sogar noch Bauern leben. Maxis Vater ist auch einer.

Für Maxi hieß das: von klein auf in aller Herrgottsfrüh in den Kuhstall. Dann mit dem Traktor on the road; selbstverständlich - und das ist jetzt Originalton Schafroth - nur auf Nebenstrecken, wo du nie jemand triffst, außer Siebenjährigen auf riesigen Traktoren. Von '91 bis '92 Aufenthalt in einem Fuchsbau. Maxi Schafroth kennt sich aus in "Söderbayern" - jenen "vergessenen Orten, wo sich alle merkwürdig ähnlich sehen."