Mr. "Weintourismus" geht in den Ruhestand

Dr. Hermann Kolesch hat seinen letzten Arbeitstag. Der Präsident der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau, LWG. in Veitshöchheim geht in den Ruhestand. Seinen Posten übernimmt zum 1. Juni Landwirtschaftsdirektor Andreas Maier.

Die Winzer in Franken wissen sehr wohl, wer sich da verabschiedet. Denn Hermann Kolesch hat ihnen gezeigt, was "Weintourismus" heißt. Seine Konzepte sind heute Vorbild für andere Weinbauregionen. Als Dank hat er am Donnerstag in der LWG Veitshöchheim zum Abschied 200 Flaschen Wein geschenkt bekommen – von den Winzern in Franken für seine Verdienste. Alle Flaschen tragen die Banderole "A Rolling Stone gathers no Moss"- frei nach Bob Dylan "ein rollender Stein setzt kein Moos an". Es sei sein sehr emotionaler Abschied von seinen Mitarbeitern gewesen, sagte Kolesch dem Bayerischen Rundfunk.

Idee der Gästeführer entwickelt

Bekannt ist Kolesch in Winzer-Kreisen etwa für eine Idee, die er vor 25 Jahren hatte: "Gästeführer Weinerlebnis Franken". Die Winzer haben selbst oft nicht die Zeit, ihren Betrieb vorzustellen und Interessierte durch das Weinbaugebiet zu führen. Diese Aufgabe übernehmen die Gästeführer. Die Ausbildung dazu dauert 23 Tage, die sich auf sechs Monate erstrecken. Die Konzeption, Durchführung und Finanzierung der Ausbildung erfolgt durch die LWG. Barbara Baumann ist heute die Vorsitzende des Gästeführervereins: "Da steckt eine fundierte Ausbildung dahinter, die über ein halbes Jahr geht. Mit einer großen Prüfung am Schluss und einer Facharbeit." Der Verein wurde 2000 gegründet. Er hat die Weiterbildung, Betreuung, die Vermarktung und die Interessenvertretung der Gästeführer zum Ziel.

Region profitiert von Tourismuskonzept

285 Gästeführer gibt es heute, die im vergangenen Jahr 125.000 Gäste geführt haben. Dann – der nächste große Wurf: Die Vinotheken in Franken. Moderne Architektur in oder neben historischen Gebäuden. Dafür begeisterte Hermann Kolesch die Winzer - auch Andrea Wirsching aus Iphofen: "Er hat es geschafft, dass wir Franken hier ein Gespür kriegen, was Fränkisch ist aber trotzdem modern und cool ist. Damit es nicht eine Kopie wird von irgendetwas. Und das Tourismuskonzept, dass er entwickelt hat – das nutzt uns allen, der gesamten Region."

Marke für fränkischen Weintourismus entwickelt

"Franken.Wein.Schöner.Land" ist eine Marke für den Weintourismus. Auch das war eine Idee von Hermann Kolesch. Betriebe, die dieses Qualitätssiegel "Franken – Wein.Schöner.Land!" aufweisen, gewähren einen gewissen Qualitätsstandard. Dazu zählen zum Beispiel Zertifizierungen. Der etwas sperrige Titel wurde anfänglich belächelt, erinnert sich Dagmar Lehmann von der Agentur DLKM. "Franken.Wein.Schöner.Land funktioniert bis heute. Jeder, der es einmal gelernt hat, der merkt sich das. In Verbindung mit der roten Fibel und den Informationen, die da drinstecken." Auch dieses Konzept von Kolesch wird kopiert, sagt Weinbaupräsident Artur Steinmann: "Franken.Wein.Schöner.Land ist heute eine Benchmarke im Weintourismus in Europa. Wir werden von den anderen deutschen Weinanbaugebieten dafür beneidet."

Weintourismus macht die Hälfte des Umsatzes aus

"Terroir F" steht für die rund 20 magischen Orte des Frankenweins. An diesen besonderen Orten kann man einen herrlichen Blick über das Fränkische Weinland erhaschen, der einem im Gedächtnis bleibt. Landschaft und Weinkultur verschmelzen zu einer einzigartigen Szene. Auch "Terroir F" ist eine Idee von Hermann Kolesch. Weintourismus ist heute ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. "Wir sprechen von einem Bruttoumsatz von ca. 3,2 Milliarden Euro im Weinanbaugebiet Franken. Und man kann sagen, dass etwa die Hälfte nur durch den Weintourismus bedingt ist", sagt Susanne Müller, die Geschäftsführerin des Fränkischen Weinlandes.

Viel für Franken und Bayern erreicht

Mit LWG-Präsident Hermann Kolesch geht einer, der nie einfach nur Beamter war, findet Bayerns Landwirtschafts-Ministerin Michaela Kaniber (CSU): "Lieber Herr Kolesch mit großer Wehmut muss ich ganz klar sagen, wird mir ihre Leidenschaft für den Wein fehlen. Sie waren einer der größten Visionäre, wenn es darum ging Wein und Architektur zu verbinden, sich zu kümmern um die Kulinarik, um die Wertschätzung des Weinbaus in Summe. Und Sie haben so viel für Franken und Bayern erreicht".

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!