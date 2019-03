Wolfgang Amadeus Mozart und sein Vater Leopold haben wohl auch viel Wert aufs Äußere gelegt. Auf ihren Reisen durch halb Europa sahen sie auch viel Modisches. Und trugen es selbst. Etwa in Neapel, wo Wolfgang Amadeus einen feuerfarbenen Frack trug und Vater Leopold etwas Zimtfarbenes mit silbernen Spitzen.

Briefe voller Mode

So hat es Leopold Mozart jedenfalls in einem seiner Briefe im Frühjahr 1770 geschildert. Der Briefwechsel der Familie Mozart ist in großen Teilen erhalten. Ausstellungsmacherin Johanna Breil hat sie gelesen und ausgewertet. Und Leopold Mozart hat sehr viel über die modischen Kleider seiner Zeit geschrieben. Mit diesen Informationen hat sie dann die Mozart-Modenschau im tim zusammengestellt, mit Modestücken aus der Zeit Mozarts.

Spitze, Rüschchen und Stickereien

Zu sehen sind etwa Perücken und Schuh-Schnallen, die die Mozarts auf ihren Tournee-Reisen nach Mailand, Paris oder London gesehen haben. Oder ein Zierkragen für Damen, eine Leihgabe aus dem Bayerischen Nationalmuseum. Und viele alte, wertvolle Kleider mit Spitze, Rüschchen und wertvollen Stickereien.

Männer auf hohen Absätzen

Um all diese Dinge zu entdecken, gibt es Führungen durch "Mozarts Modewelten" im Augsburger Textilmuseum. Dabei können dann beispielsweise auch die Männer ausprobieren, wie Leopold und Wolfgang Amadeus Mozart mit hohen Absätzen zurechtgekommen sind.

Die Sonderausstellung im Augsburger Textil-Museum geht noch bis zum 6.1.2020