Mozart in Passau: Gedenktafel erinnert an Besuch des Wunderkinds

An der Fassade des Klosters auf dem Mariahilf-Berg in Passau ist am Samstagnachmittag eine Gedenktafel enthüllt worden. Sie soll an den Besuch Mozarts in Passau im Jahr 1762 erinnern. Die Idee hatte ein absoluter Mozartfan und -kenner: der Passauer Kunsthistoriker Pankraz Freiherr von Freyberg.

Unterwegs von München nach Wien

Viel sei über die Visite nicht bekannt, so der Ex-Intendant der Festspiele Europäische Wochen. Nur so viel: Der Komponist habe als Sechsjähriger im September 1762 auf der Reise von München nach Wien fünf Tage Halt in Passau gemacht. Mit dabei war seine Familie: Vater Leopold, Mutter Anna Maria und Schwester Nannerl.

Konzert beim Bischof, Gebet auf Mariahilf

Fest stehe, dass das damalige "Wunderkind" dem Passauer Fürstbischof vorspielen durfte und dafür eine für damalige Zeiten sehr üppige Gage von einem Golddukaten bekam. Bekannt sei auch, dass Mozart mit seiner Familie auf dem Mariahilfberg für den schwerkranken Sohn eines Freundes der Mozarts, Lorenz Hagenauer, betete. Ein Brief von Vater Leopold an Hagenauer gilt als einziges Dokument zu dieser Episode im Leben des Komponisten.