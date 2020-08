Miesbach: Müssen Verlage Mountainbike-Wege aus Karten löschen?

Mountainbiker, die trotz Radfahrverbot etwa in Schutzgebieten unterwegs sind, sind dem Landratsamt Miesbach schon länger ein Dorn im Auge. Oft seien diese Wege auch in Karten oder in Online-Portalen als Tipp ausgewiesen.

Das Landratsamt Miesbach nennt als Beispiele eine Kartenreihe zu Tegernsee/Schliersee und Chiemgau West. Hier würden zahlreiche Mountainbiketrails kommuniziert, was zu diversen Problemen führe. Denn wegen der Trials kommt es in den Bergen immer wieder zu Konflikten mit der Land- und Almwirtschaft sowie mit Jägern und Grundstücksbesitzern.

Landratsamt setzt Verlag Deadline

Das Landratsamt Miesbach setzt dem Verlag nun eine Deadline: Sollte sich die aktuelle Auflage länger als bis zum 30. September 2020 im Handel befinden, bitte man um einen Lösungsvorschlag, der die Löschung der Trails zu Folge hat, so das Landratsamt Miesbach.

Entfernt werden sollen alle Wege, die in den Landschaftsschutzgebieten Rotwand, Suttensee und im Bereich der Gindelalm liegen. Hier bestehe ein Radfahrverbot in der Schutzgebietsverordnung bzw. ein Befahrungsverbot.

Mountainbiker sollen auf Forststraßen bleiben

Für das Landratsamt kümmert sich auch das Kommunalunternehmen "Alpenregion Tegernsee-Schliersee", kurz ATS, um das Thema. "Wie die Praxis inzwischen gezeigt hat, sollten stufig angelegte Wege oder Wege, die schmaler als 80 Zentimeter sind, eigentlich nicht befahren werden", so ein Projektbeauftrager der ATS.

Man bitte auch Online-Portale, den ein oder anderen Trail wieder zu entfernen und hier gebe es erste Erfolge, zum Beispiel im Bereich der Gindelalm, heißt es von der ATS.

Illegale Mountainbiketrails am Taubenberg werden abgebaut

Auch am Taubenberg bei Warngau im Landkreis Miesbach gibt es nun ein Vorgehen. Dort sollen die illegal errichteten Mountainbiketrails im Wald bald der Vergangenheit angehören. Die Behörden und die betroffenen Grundstücksbesitzer haben sich auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt: Am Taubenberg werden demnächst Schilder aufgestellt, die auf das FFH- und Vogelschutzgebiet aufmerksam machen. Die Hoffnung ist, dass die Mountainbiker ihr Nutzungsverhalten in diesem Gebiet ändern.

Parallel wird der Erlass einer Rechtsverordnung für den Taubenberg geprüft, der die Freizeitnutzung genauer regelt, so das Landratsamt Miesbach. Den Mountainbikern drohe dann die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens und damit eine Geldbuße, aktuell wegen eines Verstoßes gegen das Bayerische Naturschutzgesetz und künftig eventuell auch wegen eines Verstoßes gegen die Rechtsverordnung. Das Bußgeld könne im Einzelfall bis zu 1.000 Euro betragen.

Mountainbiker sollen mithelfen, die Trails wieder abzubauen

Die Polizei hat stichprobenartige Kontrollen angekündigt, sollte die Beschilderung vor Ort nicht beachtet werden, so der Warngauer Bürgermeister Klaus Turnhuber. Weiter wurde vereinbart, dass die errichteten Trails im Wald von den Grundstückseigentümern abgebaut werden.

Schön wäre es, wenn die lokalen Mountainbiker, die die Strecke die letzten Jahre genutzt haben, auch beim Rückbau mitanpacken würden, heißt es aus dem Miesbacher Landratsamt.

