Mountainbiker stürzt und verletzt sich tödlich auf Isartrail

Passanten fanden den 39-jährigen Münchner am Dienstag in einem Waldstück bei Pullach und verständigten daraufhin über Notruf die Polizei. Ein Rettungshubschrauber brachte den lebensgefährlich verletzten Sportler in ein Münchner Krankenhaus, dort starb der Mann am Abend an Lungenversagen und Organrissen.

Nach Sprung über Schanze verunglückt

Nach Angaben der Polizei trug der Radler einen Helm und war auf der sogenannten Isartrail Grünwaldrunde unterwegs. In einem leichten Gefälle ist er über eine etwa einen Meter hohe Schanze gesprungen und bei der Landung verunglückt.