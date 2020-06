Mountainbiker schlägt und verletzt Naturschutzbeauftragten

Es ist bei Weitem nicht das erste Mal, dass so eine Situation eskaliert. Immer wieder geraten Wanderer und Radfahrer in den Bergen in Streit. In dem Fall nun ist ein 35 Jahre alter Naturschutzbeauftragter des Landratsamts Miesbach von einem uneinsichtigen und bislang unbekannten Mountainbiker geschlagen und verletzt worden.

Aufklärung im Rotwandgebiet

Der Naturschutzbeauftragte war am Sonntag im Rotwandgebiet unterwegs, um über das dortige Landschaftsschutzgebiet aufzuklären. Bis zum Zeitpunkt des Zwischenfalls am frühen Nachmittag hatte der Mann, dessen Outftit auf seinen Job hinwies, laut Polizei schon über 100 Gespräche mit Ausflüglern geführt.

Im Bereich des Pfanngrabens, über den eine Route auf die knapp 1.900 Meter hohe Rotwand führt, sprach der Mann einen etwa 65-jährigen Mountainbiker und dessen Begleiter an, weil sie auf die Verordnungen des Landschaftsschutzgebietes keine Rücksicht nahmen.

Naturschutzbeauftragter erleidet Schürfwunden und Prellungen

Im weiteren Verlauf ging der Mountainbiker plötzlich auf den Mitarbeiter des Landratsamts los, schlug und schubste diesen, sodass er zu Boden fiel. Der Naturschutzbeauftragte erlitt dadurch mehrere Schürfwunden und Prellungen. Als eine Wandergruppe auftauchte, ließ der Angreifer von seinem am Boden liegenden Opfer ab. Zusammen mit seinem Begleiter fuhr er talwärts.

Polizei sucht nach dem Täter und nach Zeugen

Die Polizei fahndet jetzt nach dem Täter und bittet Zeugen um Mithilfe. Der Gesuchte und sein Begleiter sollen etwa 65 Jahre alt sein. Beide hatten laut Polizei einen hervortretenden Bauch. Der Angreifer hat eine markante Boxernase und sprach Bairisch.