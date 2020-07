Mountainbiker in Franken: Illegale Schanzen sollen weg

Wenn die Forstwirte Johannes Wurm und Hans-Joachim Ulrich in ihrem Revier im Nürnberger Reichswald unterwegs sind, entdecken sie immer wieder Sprungschanzen, Gräben und andere Hindernisse. Mountainbiker haben sie mit viel Mühe angelegt, Fahrrinnen per Hand ausgeschaufelt und Rampen zu Fuß an Ort und Stelle geschleppt. "Ich habe Respekt vor allen, die das dahin gebaut haben", sagt Revierleiter Ulrich. Was nichts an der Tatsache ändert, dass sie illegal sind und weg müssen.

Vorbei mit der Duldung: Staatsforsten wollen Schwarzbauten im Reichswald abreißen

Lange haben die Bayerischen Staatsforsten die illegalen Hindernisse geduldet. Doch nun sollen die Schwarzbauten beseitigt werden. Bis Mitte Juli werden sie abgerissen. Zu groß ist die Gefahr, dass sich ein Mountainbiker ernsthaft verletzt. Auch Wanderer, Jogger oder Spaziergänger, die die Mountainbike-Trails kreuzen, sind gefährdet.

Wegen Corona: Mehr Mountainbiker im Reichswald

Denn während der Corona-Zeit sind deutlich mehr Mountainbiker im Nürnberger Reichswald unterwegs, und sie haben auch eine Reihe neuer Hindernisse errichtet. An den Wochenenden fahren die Biker zu Hunderten durch den Wald. Als Ausgleich will die Forstbehörde unterhalb der Stromtrasse am Schmausenbuck einen Bikepark anlegen. Für die Mountainbiker ist der aber keine Alternative, schließlich ist die geplante Strecke gerade mal einen halben Kilometer lang. Die Community ist nicht begeistert.