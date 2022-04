Mountainbiker bei Nittendorf tödlich verunglückt

Zum Beginn der Mountainbike-Saison ist ein Radler am vergangenen Wochenende bei einem Unfall in einem Waldgebiet nahe Nittendorf im Landkreis Regensburg ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Mit dem Kopf gegen einen Baum

Den Angaben zufolge war der 46-Jährige am Freitag (22. April) gemeinsam mit einem Bekannten auf einem Mountainbike-Trail in dem Waldgebiet bei Etterzhausen unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stürzte der 46-jährige Radfahrer und prallte dann mit dem Kopf gegen einen Baum.

Trotz Helm tödlich verletzt

Sein vorausfahrender Bekannter bemerkte den Unfall erst im Nachhinein. Er wendete und fand den Mann leblos vor einem Baum liegend. Obwohl der 46-Jährige bei dem Unfall einen Helm trug und vor Ort reanimiert wurde, verstarb er noch an der Unfallstelle.

An dem Rettungseinsatz war neben Polizei und Rettungsdienst wegen des unwegsamen Geländes auch die Bergwacht beteiligt.