Mountainbiker am Geißkopf tödlich verunglückt

Ein Mountainbiker ist am Geißkopf im Bayerischen Wald verunglückt. Der Mann starb am Sonntag wenig später im Krankenhaus.

Mountainbiker erliegt seinen schweren Verletzungen

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, war der 46-Jährige aus dem Gemeindebereich Hallbergmoos in einem Bikepark bei Bischofsmais im Landkreis Regen unterwegs als er stürzte. Dabei erlitt er schwerste Verletzungen. Der 46-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen, wo er wenig später starb. Der Mountainbiker habe beim Sturz Schutzausrüstung getragen.

Keine Hinweise auf Fremdbeteiligung

Die Staatsanwaltschaft Deggendorf und die Kriminalpolizei Straubing haben in der Sache ermittelt. Hierbei ergaben sich keine Hinweise auf eine Fremdbeteiligung, heißt es vom Polizeipräsidium Niederbayern.

Erst Ende April war in Nittendorf im Kreis Regensburg ein ebenfalls 46 Jahre alter Mountainbiker gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen.