Mountainbiken ohne Ende: "Trans Bayerwald" eröffnet

Der Bayerische Wald ist um eine touristische Attraktion reicher: Am Montag wurde in Furth im Wald (Lkr. Cham) die "Trans Bayerwald" eröffnet - eine Mountainbike-Strecke, die insgesamt 700 Kilometer lang ist und 17.000 Höhenmeter beinhaltet.

Nord- und Süd-Route

Es gibt zwei Hauptrouten: Die Süd-Route führt von Furth nach Passau und orientiert sich am Donaukamm. Die Nord-Route verläuft von Passau nach Furth und führt am Grenz- und Arberkamm entlang. Die Entwickler der "Trans Bayerwald" sprechen von einem Mountainbike-Abenteuer, das mindestens so erlebnisreich wie die "Transalp" sei und durch die schönsten Gegenden von "Klein-Kanada", wie der Bayerische Wald auch genannt wird, führt. Verantwortliche im Tourismusverband Ostbayern (TVO) erhoffen sich einen regelrechten Bikerboom. Laut einer Umfrage haben 88 Prozent der Mountainbiker in Deutschland vor, ihren Urlaub demnächst im Bayerischen Wald zu verbringen.

Unter Naturschützern umstritten

Die "Trans Bayerwald" ist aber auch zum Teil umstritten. Wanderer befürchten beispielsweise Sperrungen auf Waldwegen, Naturschützer eine Beeinträchtigung der Tier- und Pflanzenwelt im Bayerischen Wald.

Momentan läuft noch die Beschilderung der Strecke. Sie soll Mitte bis Ende Oktober abgeschlossen sein. Man kann aber schon jetzt mit GPS-Daten alles abfahren. Ein sogenanntes Starterpaket dafür gibt es beim Tourismusverband Ostbayern.