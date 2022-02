Mountainbike-Zentrum am Kornberg: LBV reaktiviert Klage

Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) nimmt seine Klage gegen das umstrittene Mountainbikezentrum am Kornberg wieder auf. Die Bemühungen um eine Einigung mit den Landkreisen Wunsiedel und Hof sind damit gescheitert, teilte der Naturschutzverband mit.

LBV: Erfolgloser Versuch auf außergerichtliche Einigung

Seit dem vergangenen August hatte der LBV das Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht Bayreuth ruhen lassen, um noch einmal eine außergerichtliche Einigung zu versuchen. Es habe einen intensiven Austausch mit den beteiligten Landräten Oliver Bär und Peter Berek (beide CSU), sowie dem zuständigen Tourismus-Zweckverband gegeben, so der LBV.

"Die Gespräche mit den Beteiligten haben gezeigt, dass die Auffassungen zur weiteren Vorgehensweise beim geplanten Mountainbike-Trailpark am Kornberg zu unterschiedlich sind. Aus Sicht des LBV ist es für beide Seiten von Vorteil, wenn eine richterliche Entscheidung Klarheit in dieser Angelegenheit schafft." Helmut Beran, LBV-Geschäftsführer

Damit handelt der Landesbund für Vogelschutz anders als der Fichtelgebirgsverein, der kurz vor Weihnachten seine Klage gegen das Mountainbikezentrum zurückgenommen hatte.

Landesbund für Vogelschutz sieht "erhebliche Verfahrensfehler"

Das Landratsamt Wunsiedel hatte im Juli 2021 die Baugenehmigung für einen Trailpark am Großen Kornberg erlassen. Der LBV will im Vorgehen der Verwaltung "erhebliche Verfahrensfehler und umfangreiche fachliche und inhaltliche Defizite" erkannt haben. Der Naturschutzverband habe auf diese Defizite im Planungsverfahren auch hingewiesen, der Landkreis Wunsiedel habe sie jedoch nicht beseitigt.

So sei beispielsweise nicht geprüft worden, ob sich durch den Eingriff der Erhaltungszustand der Bestände von Auerhuhn, Weißrückenspecht oder verschiedenen Eulenarten am Kornberg verschlechtert. Außerdem enthalte die artenschutzrechtliche Prüfung "erhebliche methodische Fehler". In der Baugenehmigung fehle eine rechtliche Sicherung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, was einen "massiven Rechtsverstoß" darstelle. Außerdem habe der Landkreis versäumt, in der Landschaftsschutzgebietsverordnung die vorgesehenen Wildschutzzonen und Betretungsverbote zu integrieren. Auch darin sieht der LBV einen schwerwiegenden Verfahrensfehler.

Kornberghaus: Verpflegung für Ausflügler ist schon vorhanden

Erst vor knapp zwei Wochen war das Kornberghaus in Betrieb gegangen. Der Neubau am Fuß der Skipiste soll die gastronomische Infrastruktur für den geplanten Mountainbikepark und für die bereits bestehende Skipiste liefern. Auch die neu errichtete Liftanlage "Zauberteppich" kann schon durch Rodler genutzt werden.