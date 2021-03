Motorsportclub Knetzgau: Autorennen am Computer

Sind virtuelle Autorennen Sport oder kein Sport? Eine Frage, die beim Motorsportclub Knetzgau im vergangenen Jahr heiß diskutiert wurde. Grund war der Antrag von zwei jungen Mitgliedern, die einen Rennsimulator für SimRacing für die Vereinsarbeit haben wollten. Das habe man jetzt so im Rennsport, finden die beiden - und das brauche ein Motorsportclub, der modern sein will. In Knetzgau im Landkreis Haßberge hat man das eingesehen.

Rennsport als teures Hobby – auch virtuell

Seit seiner Kindheit ist Marcel Schramm beim MSC Knetzgau und fährt Rennen. Zuerst mit dem Kart, jetzt bei Slalom- und Bergrennen mit einem Ford Fiesta. Durch die Corona-Pandemie finden derzeit aber keine Rennen statt. Das ist für den jungen Mann Mitte zwanzig aber nicht so schlimm. Denn er fährt seit einigen Jahren virtuelle Autorennen. Das sind Rennserien, die am Computer ausgetragen werden. Dazu hat er in seiner Wohnung ein "Spielzimmer" eingerichtet.

Der Fahrsimulator, den er sich gebaut hat, ist ein leistungsfähiger Gamer-PC, dazu hat er eine Lenkkonsole gekauft, Pedale wie in einem Rennwagen und einen Schalensitz. Drei Monitore zeigen die Rennstrecke. Je nach Rennserie programmiert er sein Fahrzeug. Er stellt unter anderem Fahrwerk, Reifendruck, Stoßdämpfer oder Bodenfreiheit ein. Dann fährt er auf den großen Rennstrecken dieser Welt gegen andere Autorennen. Mehrere Stunden dauert das oft. Das ist sehr anstrengend, wie er sagt. Man braucht eine starke Konzentration und auch Kraft, denn die Lenkung vibriert wie in einem richtigen Rennwagen. Mehrere Tausend Euro hat der junge Techniker in diese Anlage gesteckt. Aber es macht ihm irre viel Spaß, sagt er und seine Augen leuchten. Und damit auch andere das erleben können, müsse der MSC Knetzgau so etwas ebenfalls anbieten, findet er.

Heiße Diskussionen im Vereinsvorstand

"Wir haben heiß diskutiert, ob eine so teure Anschaffung notwendig ist", sagt Reinhilde Finger, Vorsitzende des MSC Knetzgau – auch über die Frage, ob das nun Sport ist oder nicht. Die Älteren im Verein hätten sich damit schwer getan. Aber am Ende haben sie sich darauf eingelassen. Und so stehen seit gut einem Jahr zwei Rennsimulatoren im Vereinsheim. Reinhilde Finger freut sich darüber, denn dadurch konnten neue, junge Mitglieder gewonnen werden, was dem Verein auch sehr gut tut. Ob diese neuen Mitglieder mal reelle Autorennen fahren oder Kartsport betreiben werden, ist dabei nicht wichtig. Auf die Frage, ob sie diese Rennsimultoren schon mal ausprobiert hat, lacht sie verlegen. "Nein" sagt sie, davor hätte sie Angst. Sie möchte nichts kaputt machen.

ADAC bietet eigene Rennserie an

Mit den neuen Simulatoren nehmen die Mitglieder vom MSC Knetzgau auch bei der virtuellen Rennserie SimRacingCup des ADACs teil. Der findet in diesem Jahr zum zweiten Mal statt. Start ist im April. Daran teilnehmen kann jeder. Die Einschreibung dazu endet im März. Gefahren wird dann auf sechs simulierten Kursen. Mit dabei ist unter anderem der Hockenheimring. Diese virtuellen Rennen sind ein Baustein für den ADAC, um neue junge Mitglieder zu gewinnen und um zukunftstauglich zu sein. Deswegen werden Clubs, die das anbieten wollen, auch dabei unterstützt. Und vielleicht, so hofft man, beginnt der eine oder andere dadurch auch mit dem "richtigen" Motorsport.