Motorräder gegen Sprinter - zwei Tote, zwei Schwerverletzte

Der Unfall ereignete sich am frühen Samstagabend um kurz vor 18 Uhr. Die beiden Motorräder waren auf der B19 in Fahrtrichtung Giebelstadt unterwegs. In einer Kurve in Höhe Reichenberg kam den Kradfahrern ein Sprinter entgegen.

Motorräder prallen seitlich gegen Sprinter

Nach dem Stand der Ermittlungen prallten die beiden Motorräder nach einander seitlich gegen den Transporter. Die Motorradfahrer stürzten, eines der Motorräder fing Feuer. Der Sprinter kam im Straßengraben auf der Seite zum Liegen. Für einen 54-jährigen Motorradfahrer und seine ein Jahr ältere Sozia - beide aus dem Landkreis Würzburg – kam jede Hilfe zu spät. Die Besatzung des anderen Motorrads – ein 58-Jähriger und eine 55-Jährige, ebenfalls aus dem Landkreis Würzburg - wurde schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. Der Sprinterfahrer aus dem Main-Tauber-Kreis erlitt leichte Verletzungen.

Geriet Transporter in den Gegenverkehr?

Die Unfallursache ist noch unklar. Ob der Sprinterfahrer im Kurvenbereich in den Gegenverkehr geraten ist, konnte ein Polizeisprecher nicht bestätigen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger eingeschaltet, der den genauen Unfallhergang rekonstruieren soll. Die B19 war am Samstagabend für rund vier Stunden komplett gesperrt.