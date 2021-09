Motorradunfall im Landkreis Kulmbach: Bikerin schwer verletzt

Eine 48 Jahre alte Motorradfahrerin hat sich am Sonntagabend (05.09.2021) auf der Staatsstraße zwischen Wonsees und Zedersitz im Landkreis Kulmbach bei einem Sturz schwer verletzt. Sie befindet sich nicht in Lebensgefahr, berichtet die Polizei. Erst am Samstag war in Bad Staffelstein ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden, als er mit einem Auto zusammenstieß.

Motorradfahrerin schwer verletzt: Zeuge und Begleiter kümmern sich um Frau

In einer scharfen Linkskurve hatte die 48-Jährige im Kreis Kulmbach nach Angaben der Polizei die Kontrolle über ihr Motorrad verloren und war gegen zwei Verkehrszeichen geprallt. Bis zum Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst kümmerten sich ein Zeuge und der Begleiter der Frau, der auf einem anderen Motorrad unterwegs war, um die Verletzte, heißt es weiter.

Bikerin nach Unfall im Landkreis Kulmbach nicht in Lebensgefahr

Nach aktuellen Informationen besteht keine Lebensgefahr. Die Straße musste für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus.